2025年10月10日、2026年の＜LuckyFes’26＞の開催が正式発表された。2026年8月8日（土）・9日（日）・10日（月）・11日（火・祝）に4日連続で開催となる。会場はもちろん、国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市）、日本における夏フェスの4日間連続開催は日本初となるものだ。

＜LuckyFes＞は「音楽と食とアートの祭典」をテーマに、これまでにない全く新しいフェスとして2022年7月に3ステージで開幕、2日間で2万人のフレンズ（観客）を動員した。2年目には3日間開催でフレンズは4万人に倍増、3年目は4ステージに会場を拡大することで6万人ものフレンズが参加する一大フェスとなった。4年目となった＜LuckyFes’25＞では夏休み期間となる8月3連休に開催し、8万人の動員を記録する巨大フェスにまで成長を遂げている。

テーマパークのような多幸感あふれる会場の空気感が＜LuckyFes＞の最大の魅力だが、そこには、POPSやROCK、HIPHOP、アニソン、アイドル、K-POP…そして世代を超えて人気を博するアーティストが出演し、老若男女マルチ世代が屈託なく楽しめるという、音楽のクロスオーバーを掲げるコンセプトが息づいている。前面で大騒ぎするもよし、ゆっくりと食事をしながら遠くから眺めるも良し、＜LuckyFes＞はどんな楽しみ方でも許容してくれる開放感あふれる音楽フェスの代表格となった。

5回目開催となる＜LuckyFes’26＞は「日本初、夏フェス4日連続開催！アジア最大のテーマパーク型フェスへ」をテーマに掲げ、飛び石連休を活用して8月8日（土）・9日（日）・10日（月）・11日（火・祝）に4日連続開催となる。計10万人の動員が予定されており、全世代向けテーマパーク型フェスとしてその成長は止まらない。ラキモン（ラッキーモンスター）が彩るテーマパーク感の醸成、あらゆる世代が楽しめる音楽のクロスオーバー、さらに充実させた食の祭典として、さらなる進化が図られる予定だ。

来年は、記念すべき5回目。毎年新たなチャレンジに挑んできましたが、来年は思いきって8月に4日連続開催することにしました。調べてみたら大型夏フェスとしては、日本初とのことです。

来年は、音楽のクロスオーバー、ラキモンのアート、食のバライエティーを増やしテーマパーク型フェスとしてさらにパワーアップします。フレンズも2万人、4万人、6万人、8万人と増やしてきましたが、来年はいよいよ10万人を視野に入れて増やしていく予定です。

来年8月8〜11日に「日本初、夏フェス4日連続開催！アジア最大のテーマパーク型フェスへ」で会いましょう。

LuckyFes総合プロデューサー 堀義人

