井桁弘恵、秋コーデで大人可愛さ全開「最高に綺麗」「美人過ぎる〜」
女優の井桁弘恵が9日までにインスタグラムを更新。秋コーデのソロショットを公開すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】井桁弘恵、秋の装いでカメラにウインク（ほか5枚）
井桁が「すっかり秋服」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、ダークグリーンのモヘアのポロニットに、ブラウンのコーデュロイパンツ、キャメル色のバッグという装いが収められている。
秋コーデで笑顔やウインクをカメラに見せる彼女の投稿に、ファンからは「あああ〜最高に綺麗!!」「美人過ぎる〜」「めちゃめちゃお似合い可愛いすぎますね」などの声が相次いでいる。
■井桁弘恵（いげた ひろえ）
1997年2月3日生まれ。福岡県出身。大学進学のために上京し、2018年には、ゼクシィのCMガールオーディションに合格。11代目CMガールとなる。2019年に出演した『仮面ライダーゼロワン』（テレビ朝日系）で女性ライダーを演じ注目を集めると、2021年にはトーク番組『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）のMCに抜擢。10月からは主演ドラマ『そこから先は地獄』（日本テレビ系）がスタートし、2026年2月には出演作『教場 Requiem』が劇場公開される。
引用：「井桁弘恵」インスタグラム（@igetahiroe23）
【写真】井桁弘恵、秋の装いでカメラにウインク（ほか5枚）
井桁が「すっかり秋服」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、ダークグリーンのモヘアのポロニットに、ブラウンのコーデュロイパンツ、キャメル色のバッグという装いが収められている。
秋コーデで笑顔やウインクをカメラに見せる彼女の投稿に、ファンからは「あああ〜最高に綺麗!!」「美人過ぎる〜」「めちゃめちゃお似合い可愛いすぎますね」などの声が相次いでいる。
1997年2月3日生まれ。福岡県出身。大学進学のために上京し、2018年には、ゼクシィのCMガールオーディションに合格。11代目CMガールとなる。2019年に出演した『仮面ライダーゼロワン』（テレビ朝日系）で女性ライダーを演じ注目を集めると、2021年にはトーク番組『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）のMCに抜擢。10月からは主演ドラマ『そこから先は地獄』（日本テレビ系）がスタートし、2026年2月には出演作『教場 Requiem』が劇場公開される。
引用：「井桁弘恵」インスタグラム（@igetahiroe23）