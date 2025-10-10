ＢＳテレ東にて「Mr．ノーバディ」無料テレビ初放送！新作「Mr. ノーバディ ２」公開記念！話題のハードボイルド・アクション

ＢＳテレ東では10月13日(月･祝)午後4時54分からの『シネクラ！プラス』枠にて、「ジョン・ウィック」チームが結集して制作された、話題のアクション映画「Mr.ノーバディ」を無料テレビ初放送いたします！公開当時、地味なお父さんが派手に暴れまわるというキャッチーな設定と、期待を裏切らない激しく斬新なアクションが大いに話題となった本作。SNS上でも「アドレナリン大放出映画！」「モヤモヤが吹き飛んだ！」「仕事終わりの疲れた平日に観たら元気出る」とエナジーチャージ系ムービーとしても今なお話題の「Mr.ノーバディ」をぜひお楽しみください。

さらに10月24日（金）に公開予定の続編「Mr. ノーバディ ２」（予告編：https://youtu.be/QijVKw9pMAY ）の新作情報も番組内でお届けします。

何者でもない奴（NOBODY）を、絶対に甘くみてはいけない。

一見、どこにでもいる普通の男。彼は「平穏な毎日」を守るため、過去の経歴とスキルを隠して生きてきた。

しかし、家族に危機が迫った時、その本性が全面的に覚醒し、悪者たちをたたきつぶす―。

© 2020 Universal Studios. ALL RIGHTS RESERVED.

キアヌ・リーヴスの大ヒットアクション「ジョン・ウィック」の脚本家デレク・コルスタッドと制作のデヴィッド・リーチがタッグを組み、

監督に、全編一人称で描かれたアクション映画「ハードコア」で全世界から注目された新進気鋭のイリヤ・ナイシュラーを迎え制作した、ストレス社会に捧ぐ「ジョン・ウィック」シリーズファン必見のハードボイルド・アクションです！

≪あらすじ≫

主人公のハッチ(ボブ・オデンカーク)は、郊外にある自宅と職場の金型工場を路線バスで往復する、ルーティンで退屈な毎日を送っている。外見は地味で、目立った特徴もない。この世の理不尽なことはすべて全身で受け止め、決して歯向かうことはない。妻には距離を置かれ、息子からもリスペクトされることもない。世間から見れば、どこにでも居る、「何者でもない男」だ。ある日、バスの車内でチンピラと居合わせる。「ジジイ」呼ばわりされたことで、ハッチは遂にブチ切れ大乱闘。しかし、この事件はその後ロシアンマフィアへとつながり、街頭での銃撃戦、カーチェイスと派手にエスカレートしていくのだった…。

【製作年／国】2020年／アメリカ【監督】イリヤ・ナイシュラー【脚本】デレク・コルスタッド【出演】（日本語吹替）ボブ・オデンカーク（ハッチ・マンセル）：【声】安原義人コニー・ニールセン（レベッカ・マンセル）：【声】日野由利加クリストファー・ロイド（デイビッド・マンセル）：【声】側見民雄

≪スタッフコメント≫

■番組プロデューサー・五十嵐智之（テレビ東京 映画部）

話題のアクション映画「Mr.ノーバディ」を無料テレビ初放送でお送りします。番組では、新作「2」の公開も近いということで、BSテレ東の名物映画情報プログラム「シネマアディクト」ナビゲーターの渡邉美穂さんが「Mr.ノーバディ」ワールドを、たっぷり解説します。映画本編の最後には、おまけシーンと新作予告も放送しますのでエンディングロール後もお見逃しなく。実は、この作品、懐かしくもご機嫌な楽曲たちに彩られた音楽映画としても楽しめるんです。連休最終日の夕方は、ストレス解消のブチかましアクションで是非お楽しみください！

≪番組概要≫

【タイトル】 シネクラ！プラス「Mr.ノーバディ」 【放送日時】 2025年10月13日（月・祝）午後4時54分～ 【放送局】 ＢＳテレ東（ＢＳ７ch）／ ＢＳテレ東４Ｋ（４Ｋ⑦ch） 全国無料放送 【プロデューサー】 五十嵐智之 【番組公式HP】 https://www.bs-tvtokyo.co.jp/cinema/