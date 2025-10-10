妻夫木聡、「一生推します！」憧れのスポーツ選手と対面に大歓喜
俳優の妻夫木聡が10日にインスタグラムを更新し、憧れのスポーツ選手との2ショットを公開し、「一生推します！」と宣言した。
【写真】妻夫木聡、憧れのスーパーアスリートと2ショット
妻夫木は9日放送の『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』（TBS系）に出演し、この日、サプライズ出演した中谷潤人と対面。「ええ！？ うそ！！！」と大喜びする一幕が放送された。
中谷と言えば、ボクシングの世界3階級制覇王者で、階級を上げ、スーパーバンタム級に君臨する世界4団体統一王者、井上尚弥とのスーパーファイトに日本中の注目が集まっている。
そんな憧れの中谷と共演した放送後、妻夫木はインスタを更新し、「憧れの中谷潤人様」「好きな人を目の前にすると、どうしていいかわからなくなるんですね」「一生推します！」と宣言し、ファイティングポーズでの中谷との2ショットを公開している。
コメント欄には「モニタリング見ました！ 中谷選手を見る目がめちゃくちゃファンなブッキーめちゃくちゃ可愛いかったです」「憧れの方にあえて良かったですね」といった声が寄せられている。
■妻夫木聡（つまぶき さとし）
1980年12月13日生まれ。福岡県出身。1998年、テレビドラマ『すばらしい日々』で俳優デビュー。同年公開の映画『なぞの転校生』でスクリーンデビューを果たす。2001年公開の主演映画『ウォーターボーイズ』が大ヒットを記録し俳優としてブレイク。以降『69 sixty nine』『悪人』『ある男』などの映画や『オレンジデイズ』『天地人』『Get Ready！』などのテレビドラマで主演を務める。2025年には主演映画『宝島』が公開される。
引用：「妻夫木聡」インスタグラム（＠satoshi_tsumabuki_official）
