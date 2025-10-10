のん、鮮烈ボーイッシュコーデに反響「カッコいい！」「イケメン」
女優ののんが9日までにインスタグラムを更新。ボーイッシュなコーディネートを披露すると、ファンから称賛が集まった。
【別カット】のん、スタイリッシュなコーデの全身ショット（ほか4枚）
のんが投稿したのは、ゲスト出演した7日放送の『あのちゃんの電電電波』（テレビ東京系）からのオフショット。写真には、赤いボトムスとシャツジャケットのセットアップにネクタイを付けたボーイッシュな装いが収められている。
彼女のコーディネートに、ファンからは「カッコいい！」「イケメン」「オシャレで可愛い」などの声が相次いでいる。
■のん
1993年7月13日生まれ、兵庫県出身。宮藤官九郎の脚本による連続テレビ小説『あまちゃん』（2013年）のヒロイン、天野アキを演じ、翌年公開の映画『ホットロード』でも主演を務めた。アーティストとしても活動しており、2023年6月28日にはセカンドアルバム「PURSUE」を、今年9月には配信シングル「GwGw」をリリース。10月31日には出演作『てっぺんの向こうにあなたがいる』が公開。11月からは主演ドラマ『MISS KING / ミス・キング』（ABEMA）が配信される。
引用：「のん」インスタグラム（＠non_kamo_ne）
