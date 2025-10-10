川に沿って小田急をくぐる新ルート！

町田市が2025年度後半より、都市計画道路「3･4･34号線」と「3･4･9号線」の一体整備に本格着手します。

【え…！】これが小田急をくぐる「町田の新ルート」です（地図／写真）

この路線は、小田急線の玉川学園前駅と町田駅の中間から、成瀬（JR横浜線）、こどもの国（東急こどもの国線）方面へ抜ける新ルートとなる見込みです。

町田市の南大谷交差点（南大谷4丁目）から恩田川沿いを走る3・4・34号線と、同号線から成瀬三ツ又交差点（成瀬台1丁目）までを東西方向に結び、既存の「けやき通り」へと至る3･4･9号線を一体で整備。事業延長は合計約1.4kmとなります。

この付近は、市街地の目抜き通りで慢性的に渋滞している「町田街道」を迂回する交通が通ることがありますが、小田急線を越えるアンダーパスや陸橋がどれも幅員狭小であり、利便性や安全性の向上が課題となっていました。特に、今回の新ルートのすぐ北側に並行する「南大谷ガード下」はバス通りにもなっており、すれ違いがしにくく混雑しがちです。

こうした状況の改善も見据えて、新ルートは片側1車線ずつの計2車線（車道部分の幅員9m）、歩道を両側に持つ道路となります。事業期間は2031年度ごろまでとなる見込みで、2025年度は両路線で用地測量や用地取得、物件調査などを進め、26年度以降に順次工事へと着手していく見通しです。