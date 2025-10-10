〈理由は大谷翔平でも、山本由伸でもなかった…“守護神”佐々木朗希がドジャースを選んだ深いワケ「日本人選手は特に意識していませんでした」「一番大事だと考えていたのは…」〉から続く

ドジャース“出来レース”説、大谷翔平の動画、球速ダウンの原因、高3の「あの日」、ロッテファンと被災地への想い……。

渡米直前の今年2月、ロサンゼルス・ドジャースに入団が決まった佐々木朗希（23）が、「週刊文春」の独占ロングインタビューに応じ、本音をすべて明かした。（全2回の1回目／続きを読む）

渡米直前の2月6日。午前中からトレーニングに励み、午後には関係各所への挨拶回りを終え、晴れやかな表情で、192センチの偉丈夫が文藝春秋に姿を見せた。



インタビューの冒頭、「我々、自分の雑誌の評判をSNSなどで見ては一喜一憂したり嫌な思いもしますが、佐々木選手は何百倍も、そういう思いをされてきましたよね」と声をかけると、

「僕の場合は、プロに入ってからもそうですが、高校の時から、メディアに結構厳しい扱いを受けてきたので……」

ここ2年、こうしたインタビューを一切受けてこなかったという誤解されがちな若者は、ドジャース移籍決断の経緯から高校時代の「あの日」のことまで、驚くほど率直に語り始めた。

――今回のドジャース入りは、裏で最初から決まっていた“出来レース”なのではという声もありました。

「はい、でもまったく事実とは違います。実際のところ、一番大事にしていたのは、公正、公平なプロセス。公平になるように、外部からの余計な情報はシャットダウンしたうえで、代理人（ジョエル・ウルフ氏）と話し合いながら、一つ一つ球団を吟味していきました」

野球人生2度目の決断

――最終候補に残ったのが、ドジャース、パドレス、ブルージェイズの3球団。パドレスのオーナー家ではお家騒動が訴訟沙汰になる中、佐々木選手はドジャースに決めた大きな理由を「フロントの安定感」と会見で語っていました。

「施設がどう、選手構成がどうなるなど、フロントが最終的にすべてを決めます。そもそも、自分のことを評価してくれているのが今のフロントやGMなので、そこがコロコロ変わってしまうようだと僕自身の存在価値も変わってしまう。だから、フロントの安定感が一番大事だと考えていました」

――大谷翔平選手、山本由伸選手がいることは重要な要素ではなかった？

「日本人選手がいる、いないは特に意識していませんでした。どんな選手であっても、移籍する可能性は常にゼロではないので。誰かがいるからそこを選ぶ、あるいは選ばない、という考え方は一切なかったです」

波紋を呼んだメジャー各球団に出した「宿題」

――今の日本のドラフト制度では選手が行きたいチームを選べません。自分が野球をする場所を初めて自分で選ぶ経験でした。

「野球人生でいえば、2度目です。中学3年の時も、いくつかお話をいただいて、中には花巻東のような名門校もありましたが、自分の意志で、特に強豪校ではない県立の大船渡高校を選びました。自分で決める責任感や楽しさを、その時も感じました。今回はそれよりもはるかに大きな決断でしたが、親にも兄弟にも相談することなく、最後は自分一人で決めました」

“自分一人の決断”に至るまでには紆余曲折があった。交渉期間中、メジャー各球団に出した「宿題」も波紋を呼んだ。〈昨シーズン、日本でなぜ速球の平均球速が落ちたのか。その原因を突き止め、二度と起きないようにするためのプランを提示してください〉。実際、昨季の自己最速は162キロと、一昨年に出した165キロに及ばず、ストレートの平均球速は159キロから3.1キロ、落ちていた。

――あの宿題は、佐々木選手の発案ですか？

「そうです。代理人やトレーナーらと話し合っている中で、思いついたアイディアです。といっても、スピードアップのために何をどうしていいのか分からないお手上げ状態で、アドバイスが欲しくて出したわけではないんです。僕の中で原因はこうだから、こうすれば良くなるという“解”がまとまってきたので、それに近いアプローチをしてくる球団はあるかな、と」

――自分でスピードが落ちた原因を分かっている？

「実は昨シーズンが始まる前のキャンプの段階から、自分の中で“おかしいな”と思っていたんです。別にフォームをいじったわけでもなく、調整はしっかりできているにもかかわらず球速が上がってこない。シーズンが始まれば上がってくるかな、と思ったけど、そうならない。自分でもどこかがおかしいな、と焦りを感じていました。

ただ、シーズン中にフォームをいじるのは極めて難しい作業なので、細かなチャレンジはしつつも“これはオフに本格的にやり直さないといけないな”と思っていた。原因は、分かってみれば結構簡単なことなんです。僕は上半身に筋肉をつけるような筋トレはほぼやりません。下半身はやるんですが、特に昨年は、ウェイトの重量をあげて、下半身の筋力をアップさせた。その筋肉の付け方が、今振り返れば間違っていた」

――どういう意味ですか？

「元々僕は、歩くときもやや内股で、骨盤が前傾して、すっと立っているんです。それが特徴で、良い投球フォームにもつながっていたのに、逆の動きになるような筋肉の付け方をしてしまった。内股だったのが、外股までいかないのですが、真っすぐになり、前傾していた骨盤も後傾気味になった。それが球にスピードが乗らないメカニズムにつながっていた」

――その部分を修正すれば、球速を再びアップできる？

「そうですね。去年、1年間、違うフォームでやってしまったので、何も考えず自然に前の状態に戻ることは難しいでしょうね。今は意識しながら投げていて、去年の同じ時期よりは、いい状態にあると思います」

「僕は元々、高校で野球をやめるつもりだった」

――さきほど、野球人生で“2度目の選択”とおっしゃった。1度目はなぜ、トレーニング施設やコーチに恵まれているわけでもない大船渡高校に？

「理由は2つあります。僕は元々、高校で野球をやめるつもりだったんです。だから普通科で勉強にもきちんと力を入れている高校に行き、野球推薦ではなく勉強で大学にも行きたかった。一応、あの地域では一番頭のいい学校なんですよ（笑）。大学を出てサラリーマンになって、っていう普通の生活を夢見ていたので。

もう一つは、例えば花巻東のような強豪校に行った場合、大谷（翔平）さんの前例もありますし、こういう成長曲線を描いていくんだろうなという将来像が想像できた。そのレールをなぞって粛々と実現させる“作業”になっちゃうような気がして……でも、大船渡に行った場合、イメージが全然つかなかったので、そこが面白いなと。強豪校と比べると、選手個人に任されている部分が大きい感じがありました。中学までいろいろ経験して、野球に関する自分なりの考え方も出てきた中で、一番自由にできるのは大船渡だなと。どうなるかわからないけど、うまくいけば、想像通りではなくて、自分でも想像もつかないような選手になれるかもしれないと思ったんです」

――実際、部活の時間が終わった後に、いったん帰ったふりをして仲間とグラウンドに戻って監督に内緒で練習していたとか。独特の足を高く上げるフォームも自分で作り上げた？

「ユーチューブで、ダルビッシュ有さんや、大谷さんなど、自分と身長が近い投手の動画を目がかすむくらい何度も何度も見ました。足を高く上げるのは、スピードを出すためではなく、コントロールを良くするためなんです。毎回上げる高さが違うと、リリースのタイミングやポイントがずれていく。だったら、毎回、これ以上あげられないところまできっちり上げきったほうが、一定のタイミングで投げられるので」

――そうした創意工夫で、高校までで野球をやめようと思っていた佐々木選手が、高3で「大谷超え」の163キロを出して注目され、そして最後の夏の岩手県大会決勝で「投げなかった」ことで賛否両論を巻き起こした。

佐々木選手に対して「過保護」「ひ弱」などの声も

冒頭、「高校の時からメディアに厳しい扱いを受けてきた」という言葉がありましたが、あの時から佐々木選手に対して「過保護」「ひ弱」などの声も出始めた。

「僕自身、あの日は本当に投げるつもりで準備していました。ただ、試合直前に監督に告げられ、スタメンには入っていないことが分かった。僕の中では、最初は他の投手で様子を見て、途中からなのかなと思っていました。相手の花巻東が僕の投球をかなり研究してきていたので、あえて他の投手に先発させて、後半に僕を使うことで勝ちに行くんだなと勝手に理解していました。ただ、初回からどんどん点を取られて6回までで9対1と大差がついてしまった。もちろん僕から監督に、行かせてくださいと早いイニングで直訴することもできたかもしれません。でも、前年の秋の大会で、同じようなシチュエーションの時に、自分に投げさせてほしいと訴えているんです。で、監督がそれを聞き入れてくれたけど、そこで打ち込まれて逆転負けしてしまった。勝っていれば春のセンバツが見えてくるような大事な試合でそれをやっちゃったので、“自分に投げさせてくれとか、思い上がってるな”って思っていたんです。だから、監督に行けと言われるまではとにかく待とうと思っていたら、益々差が広がって結局12対2で負けてしまった」

――試合後に國保陽平監督（当時）は、〈（前日の準決勝までにかなりの球数を投げていた）佐々木の故障を防ぐため〉と理由を説明した。

「僕の身体のことを考えて、そういう選択を取ってくれた監督を僕は責めることなんてできない。ただ正直、あそこで自分が投げていたら、もし勝って甲子園に行けていたら、チームメイトの野球人生も変わっていたかもしれない、という思いもある。外野からは何を言われてもかまわないのですが、一緒に頑張ってきた選手の将来に影響があったかもしれないことに関してだけは、本当に複雑でした」

けがを秘密にした理由

「佐々木登板回避」以後、エースに連投を強いる高校野球の監督には厳しい目が向けられるようになった。2年後の21年には「1週間に500球まで」という球数制限が設けられた。エースが、腕も折れよとばかりに1人で投げぬく風潮も甲子園から消えた。

一方、プロ入りした佐々木は、1年目は公式戦登板ゼロながら、1軍帯同を許される異例の扱いを受ける。今年1月22日に放送された「クローズアップ現代」（NHK）の中で、当時右肘周りの神経が炎症を起こしていたことが初めて明かされた。

――あのけがのことは、なぜずっと秘密にされていたのか。そして、なぜ今になって明かされたのですか。

「当時、発表しなかったのは、僕というよりも、球団の意向があってのことです。そして、2年目以降は特に誰からも聞かれることがなかったのでそのままにしていた。でも今回、日本を離れる区切りのタイミングで、マリーンズファンに向けて、自分の5年間の歩みをきちんと伝えたかったので、僕の口から本当は何が起きていたのかをお話ししました」

「週刊文春 電子版」では、高校時代の登板回避の真相、自身の結婚観、メジャーでの苦悩から中継ぎ転向まで、佐々木朗希の独占インタビュー「サイ・ヤングへの道」計5回をすべて公開している。

