コースのデザートプレートにはリルリンリンの姿も！東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「シルクロードガーデン」“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルメニュー
東京ディズニーリゾートでは、2025年11月11日（火）から12月25日（木）までの45日間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス2025」を開催☆
期間中、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタでも「ディズニー・クリスマス2025」のスペシャルメニューが登場します。
今回は、「シルクロードガーデン」に期間限定で登場する「ディズニー・クリスマス2025」スペシャルメニューの紹介をしていきます！
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「シルクロードガーデン」“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルメニュー
© Disney
提供期間：2025年11月1日〜2025年12月25日
販売店舗：東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「シルクロードガーデン」
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年11月11日（火）から12月25日（木）までの45日間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス2025」を開催☆
東京ディズニーランドでは10年ぶりにパレードが刷新され、「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」を、東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーでは、「ディズニー・クリスマス・グリーティング」を公演するほか、アメリカンウォーターフロントではアトモスフィア・エンターテイメントが楽しめます。
今回は、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの「シルクロードガーデン」で提供される期間限定メニューを紹介をしていきます☆
“ディズニー・クリスマス”スペシャルディナー エメラルドギフト
© Disney
価格：16,000円
提供時間帯：ディナー牛ほほ肉の香料煮
イセエビとカリフラワーのムース仕立て
サーモンと山芋のタルタル雲丹と蟹肉のスープ点心四種盛り合わせ
または
金目鯛のスチーム 春菊ソース
または
鮑とツブ貝の炒め 花椒醤添え牛サーロインのソテー キノコ入りバーベキューソースチャーシューと葱の和えそば 蕪の淡雪仕立て
または
鱈白子の麻婆炒飯（別途1,400円）ジャスミンミルクティームース
タピオカ入り洋梨のピュレ
または
今月の特製杏仁豆腐（別途800円）
※このメニューは一部の料理を選べます。
複数名でご注文いただく際は、1グループにつき同一の料理を
お選びいただきますようお願いいたします。（デザートを除く）
※このメニューのラストオーダーは21:00です。
※ご利用時間は120分となります。
ディナーの時間帯にいただける「“ディズニー・クリスマス”スペシャルディナー エメラルドギフト」
全5品にデザートプレートのコースになっています。
魚介からお肉まで、種類豊富なお料理を堪能でき、特別な日のディナーにもぴったり☆
お食事は「チャーシューと葱の和えそば 蕪の淡雪仕立て」と、別途追加料金で「鱈白子の麻婆炒飯」の2種類からお好みで選べるのも魅力的です。
デザートプレートには、クリスマスの妖精「リルリンリン」の姿も！
どのプレートもクリスマスらしい彩りで雰囲気たっぷりです。
“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク
© Disney
価格：1,600円
提供時間帯：ディナーライチー紅茶、コーヒー、チョコレートシロップ、バニラシロップ、牛乳、ストロベリー、チョコレート、アラザン
ディナーの時間帯に提供される「“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク」
ライチ紅茶やコーヒーがベースの大人っぽく上品な香りも楽しめるドリンクです。
バニラシロップや牛乳でマイルドさもプラス！
カットされたストロベリーや、雪の結晶モチーフのチョコレート、アラザンのトッピングもポイントです。
本格的な中国料理もクリスマスらしい彩りに☆
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの「シルクロードガーデン」で提供される“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルメニューの紹介でした。
