東京ディズニーリゾートでは、2025年11月11日（火）から12月25日（木）までの45日間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス2025」を開催☆

期間中、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタでも「ディズニー・クリスマス2025」のスペシャルメニューが登場します。

今回は、「シルクロードガーデン」に期間限定で登場する「ディズニー・クリスマス2025」スペシャルメニューの紹介をしていきます！

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「シルクロードガーデン」“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルメニュー

提供期間：2025年11月1日〜2025年12月25日

販売店舗：東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「シルクロードガーデン」

東京ディズニーランドでは10年ぶりにパレードが刷新され、「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」を、東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーでは、「ディズニー・クリスマス・グリーティング」を公演するほか、アメリカンウォーターフロントではアトモスフィア・エンターテイメントが楽しめます。

今回は、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの「シルクロードガーデン」で提供される期間限定メニューを紹介をしていきます☆

“ディズニー・クリスマス”スペシャルディナー エメラルドギフト

価格：16,000円

提供時間帯：ディナー

牛ほほ肉の香料煮イセエビとカリフラワーのムース仕立てサーモンと山芋のタルタル雲丹と蟹肉のスープ点心四種盛り合わせまたは金目鯛のスチーム 春菊ソースまたは鮑とツブ貝の炒め 花椒醤添え牛サーロインのソテー キノコ入りバーベキューソースチャーシューと葱の和えそば 蕪の淡雪仕立てまたは鱈白子の麻婆炒飯（別途1,400円）ジャスミンミルクティームースタピオカ入り洋梨のピュレまたは今月の特製杏仁豆腐（別途800円）

※このメニューは一部の料理を選べます。

複数名でご注文いただく際は、1グループにつき同一の料理を

お選びいただきますようお願いいたします。（デザートを除く）

※このメニューのラストオーダーは21:00です。

※ご利用時間は120分となります。

ディナーの時間帯にいただける「“ディズニー・クリスマス”スペシャルディナー エメラルドギフト」

全5品にデザートプレートのコースになっています。

魚介からお肉まで、種類豊富なお料理を堪能でき、特別な日のディナーにもぴったり☆

お食事は「チャーシューと葱の和えそば 蕪の淡雪仕立て」と、別途追加料金で「鱈白子の麻婆炒飯」の2種類からお好みで選べるのも魅力的です。

デザートプレートには、クリスマスの妖精「リルリンリン」の姿も！

どのプレートもクリスマスらしい彩りで雰囲気たっぷりです。

“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク

価格：1,600円

提供時間帯：ディナー

ライチー紅茶、コーヒー、チョコレートシロップ、バニラシロップ、牛乳、ストロベリー、チョコレート、アラザン

ディナーの時間帯に提供される「“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク」

ライチ紅茶やコーヒーがベースの大人っぽく上品な香りも楽しめるドリンクです。

バニラシロップや牛乳でマイルドさもプラス！

カットされたストロベリーや、雪の結晶モチーフのチョコレート、アラザンのトッピングもポイントです。

本格的な中国料理もクリスマスらしい彩りに☆

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの「シルクロードガーデン」で提供される“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルメニューの紹介でした。

