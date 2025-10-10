〈佐々木朗希（23）“誤解されたエース”が明かす、ドジャース“出来レース”説と球速ダウンの原因「今振り返れば間違っていた」《独占告白90分》〉から続く

ドジャース“出来レース”説、大谷翔平の動画、球速ダウンの原因、高3の「あの日」、ロッテファンと被災地への想い……。

渡米直前の今年2月、ロサンゼルス・ドジャースに入団が決まった佐々木朗希（23）が、「週刊文春」の独占ロングインタビューに応じ、本音をすべて明かした。（全2回の2回目／最初から読む）

――2年目以降は、3勝、9勝、7勝、10勝で通算29の勝ち星を挙げた。



日本ではプロ通算29勝

「僕の中では、2年目はまだ、けがの影響が残っていた。万全ではなく痛い中でずっと投げ続けていました。3年目、4年目、そして昨年（5年目）の3年間が、真に自分の力が試された期間だと思います。何度か戦列を離れたし、29勝という勝ち星にも、全然満足はしていませんが」

もちろん、すべては自分の責任なのですが…

――登録抹消も度々あり、規定投球回数に到達したことはありません。一部には、メジャー挑戦を見据えて、肩を温存しているのでは、という見方もあった。

「実際のところ、僕がコンディションが悪い中でも頑張って投げてきたのは間違いありません。昨年、2カ月ぐらい登録抹消された時（6月から8月）なんて、1カ月ぐらい腕がまったく上がらなくなってしまった。

さっきお話ししたように、あまりよくないフォームで投げていたので、5月ぐらいから変な影響が出てきて、身体のコンディションがすごく悪くて。それでも、だましだまし1カ月ぐらい頑張ったんですけど、最後は腕が上がらなくなった。もちろん、すべては自分の責任なのですが。メジャー挑戦のために肩を温存なんて、あるわけがありません」

こうしたけがの経験も早期渡米の決断を後押ししたのか。23歳の佐々木は契約金や年俸などの総額が制限され、マイナー契約しか結べない「25歳ルール」が適用される中で移籍。あと2年待てば数百億円規模の高額契約を得られたはずだが、佐々木の契約金は日本円で約10億円、年俸は約1億2000万円だ。そこから税金を支払い、物価が日本の数倍になるアメリカで、私的にスタッフを雇いながら生活することを思えば、さして潤沢な年俸ではないだろう。それでも早期の移籍にこだわったのはなぜなのか。

「会見でも、25歳までの残り2年、無事でこうやって活躍し続けられる保証もないし、お金よりも、この2年間が僕にとっては価値があるとお話ししました。付け加えると、けがをするのが怖くて急いで行くっていう意味ではないんです。これまでに日本人投手でこれだけ若くメジャーに行った選手はいません。もし23歳という早い段階でメジャーの最先端の技術や環境、文化に触れて、十分その恩恵を受けたうえで、選手人生のピークを迎えられたら、一体どんなピークになるんだろうということにすごく興味がある」

「僕のことをよく思わない人がいても当然だと思います」

――ロッテは、譲渡金も約2億5000万円しか入ってこないのにこの段階での移籍を認めましたが、ファンからは、もっとチームに貢献してから行ってくれよ、という厳しい声もありました。

「マリーンズファンの中には、僕のことをよく思わない人がいても当然だと思います。もっと長くマリーンズで活躍してからメジャーに行ってほしいというファンの方の思いを否定することはありません。ただ、今まで応援してくださった方々には本当に感謝していますし、今後メジャーで結果を出すことで答えるしかないと思っています」

――メジャーでは、マウンドもボールも、食事もスケジュールも何もかもが違います。何が一番不安ですか。

「野球に関しては、実際、やってみるしかないので、そこまでナーバスにはなっていません。1年目からキャリアハイの成績が出せるかどうかは、運も含めて色んな要素がありますから。

それよりも生活面での不安のほうが大きいですね。英語は全然喋れませんから、今、スマホに英単語のアプリを入れて、必死で学んでいます。チームメイトやスタッフとコミュニケーションをきちんと取りたいので。また人種や文化、宗教、マナーなども含めてアメリカではどんなことをしたら失礼になるのかなど未知の部分が相当あるので、そっちのほうが心配です」

――これ、覚えていますか？ 入団直後のスポーツ紙のインタビューで、何歳で何を実現する、と語っている。それによると、23歳で沢村賞を獲得、170キロを出す。25歳で結婚、30歳でサイ・ヤング賞、40歳まで現役と。

結婚願望はもちろん……

「スピードについていえば、メジャーでも僕が評価されているのはストレートの速さなので、そこにはこだわりたい。僕はストレートとフォークを中心にしたシンプルな組み立てで勝負するピッチャーで、多彩な変化球があるわけでもないので、ストレートの速さがないと平凡なピッチャーになってしまう。もちろん、球速を出すのが目標ではなくて、チームが勝つのが目標です。チームが勝つためにも、自分がメジャーで生き残っていくためにも、速い球を投げ続けていくことは欠かせないと思っています」

――25歳での結婚は？ 昨年、大谷選手が真美子さんと電撃的に結婚されましたが。

「あれには本当に驚きました。（23年に）WBCで一緒にプレーさせてもらいましたけど、そんなことを微塵も感じなかったので」

――佐々木選手もそう遠くないうちに？

「結婚願望はもちろんあります。うちの親も割と結婚は早かったですしね」

――いよいよ1カ月後、3月18日には、東京ドームでカブスとの開幕戦を迎えます。その直前には14度目の「3・11」、小学校3年生で被災された佐々木選手にとっては重い意味を持つ日です。

「そうですね、あの時、グローブもバットも何もかも流されて、各地から届けられた支援物資の中にあったグローブで野球を再開した。いまでも支援してくれた人たちにはものすごく感謝しています。あの支えがあったから、生きていけた。その気持ちは14年間ずっと変わらないです。同じようにつらい思いをした人がたくさんいて、でもみんなあれから頑張ってここまで来た。『そうした人たちの力になれるように頑張る』と言っちゃうと、ちょっとニュアンスが違って。僕が野球を精一杯頑張った結果として、同じ思いをした人たちの力になったら嬉しいなと思うんです」

――一昨年、大谷選手が全国の子どもたちに6万個のグローブを贈ったことも話題になりました。

「僕もいろいろ考えているアイディアはあるんです。でも、まだメジャーで何も成し遂げていないのに言っても恰好悪いだけなので、秘密にさせて下さい」

