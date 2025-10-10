ディズニーストアに、やさしい色合いと素材感のソフトな雰囲気がたまらない「くまのプーさん」と仲間たちをデザインしたトラベルグッズが揃う新コレクション「POOH TRAVEL」が登場！

スーツケースやネックピロー、収納アイテムなど、旅先で大活躍間違いなしのグッズが豊富にラインナップされます☆

ディズニーストア「くまのプーさん」トラベルグッズコレクション「POOH TRAVEL」

発売日：2025年10月14日（火）より順次

販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

特集ページURL：http://disneystore.jp/pooh-travel/

ディズニーストアから、秋の行楽シーズンにもおすすめの「くまのプーさん」と仲間たちをデザインしたトラベルグッズが揃う新コレクション「POOH TRAVEL」が登場。

100エーカーの森に住むキャラクターのかわいらしいイラストと絶妙な色合いがぴったりマッチした、やさしい雰囲気のグッズが揃います。

バッグ類からは、スーツケースとポケッタブルバッグが登場し、ポケッタブルバッグは、キャラクターの総柄ボストンバッグとポーチ、ショルダーストラップの3点セットがラインナップ。

さらに移動中に大活躍するグッズとしてネックピローやブランケット、そのほか、パッキングに便利な収納グッズも充実しています。

そして大人気のシークレットコレクションからは、ラゲッジタグする、旅のお供にぴったりなコレクションです☆

プー＆フレンズ スーツケース(S) バッグ付き POOH TRAVEL

価格：20,000円 (税込)

サイズ：スーツケース 約高さ54.3×幅36.8×奥行き22.5cm

持ち手(各)(スーツケース上部から持ち手のトップ長さ) 約1cm

キャリーバーを伸ばした状態(スーツケース下部からキャリーバーのトップ長さ) 約102cm

バッグ 約高さ24×幅30×奥行き(底マチ)11cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ)約11cm

国内線の機内持ち込み可能サイズに仕上げられた「プー＆フレンズ」のトートバッグ付きスーツケース。

内生地は大人っぽいタッチで描かれた100エーカーの森の総柄で、森の仲間たちや「クリストファー・ロビン」が描かれています。

セットのトートバッグは、スーツケース内生地と同じプリント柄で、スーツケースの側面にあるフックにかけて使えるのもポイントです。

お好みの数字を設定してロックする、鍵を無くす心配のないTSAロックタイプ仕様になっています。

プー＆フレンズ ボストンバッグ 折りたたみ式 ポーチ入り 4WAY POOH TRAVEL

価格：3,800円 (税込)

サイズ：収納時 約縦18×横22×厚み6.5cm

ポーチ 約縦18.5×横24×厚み1.5cm

バッグ 約高さ37×幅50×奥行き24cm／持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約18cm

ショルダー部分 約66〜126cm ※調節可能

かわいらしいイラストと絶妙な色合いがぴったりマッチした、マルチに使えるポケッタブルバッグ。

「くまのプーさん」「ルー」「ランピー」「イーヨー」「ピグレット」「ティガー」が集まってお話ししているようなプリントデザインのポーチと、100エーカーの森に住むキャラクターイラストが散りばめられた総柄のボストンバッグ、ショルダーストラップの3点セットです。

ショルダーストラップは、ポーチとバッグどちらにも取り付け可能で、ポーチにつけるとサコッシュのような薄型バッグとして使うことができます。

ボストンバッグは多彩なポケットと、スーツケースのキャリーバー通しを備えているのも特徴です。

プーさん 衣類圧縮収納ポーチ(M) 2ルーム POOH TRAVEL

価格：2,000円 (税込)

サイズ：最小 約縦21×横33.5×厚み6.5cm

最大 約縦21×横33.5×厚み17cm

持ち手(ポーチ側面から持ち手のトップ長さ) 約7cm

ほのぼのかわいい「くまのプーさん」をデザインした、ファスナーを閉めるだけで衣類が圧縮できるポーチのMサイズ。

ポーチに畳んだ衣類を収納したら、ポーチ下部のファスナーを閉めるだけで、簡単に圧縮することができます。

収納目安は薄手の半袖Tシャツ(レディースMサイズ)が約10枚、長袖トレーナー(レディースMサイズ)なら約3枚です。

ピグレット 衣類圧縮収納ポーチ(S) POOH TRAVEL

価格：1,800円 (税込)

サイズ：最小 約縦17×横28×厚み12cm

最大 約縦17×横28×厚み21cm

持ち手(ポーチ側面から持ち手のトップ長さ) 約4cm

笑みを浮かべながら歩く「ピグレット」をデザインした、衣類圧縮ポーチのSサイズ。

収納目安はブラジャー(レディースMサイズ)が約4枚、ショーツ(レディースMサイズ)なら約3枚が入れられます。

かさばる衣類がコンパクトに収納できるので、旅行時のパッキングに大活躍すること請け合いです。

プー＆フレンズ 衣類圧縮収納ポーチ(L) 2ルーム POOH TRAVEL

価格：2,400円 (税込)

サイズ：最小 約縦32×横43×厚み6cm

最大 約縦32×横43×厚み16cm

持ち手(ポーチ側面から持ち手のトップ長さ) 約8cm

衣類圧縮ポーチのLサイズに使用されているのは「プー＆フレンズ」の総柄デザイン。

収納目安は薄手の半袖Tシャツ(レディースMサイズ)が約20枚、長袖トレーナー(レディースMサイズ)なら約6枚が入れられます。

かさばる衣類がコンパクトに収納できるうえ、ふたつの部屋に分かれているので仕分け収納が可能なのも嬉しいポイントです。

ティガー ガジェットポーチ POOH TRAVEL

価格：1,800円 (税込)

サイズ：約高さ13×幅18×奥行き8cm

持ち手(ポーチ上部から持ち手のトップ長さ) 約2cm

表面に「ティガー」をプリントした、持ち手付きのガジェットポーチ。

しまった物が一目でわかるメッシュポケットやゴム仕様のホルダーを備え、小物やコード類の収納に便利なつくりになっています。

ポーチ自体が軽量なとたくさんしまっても安心なのも魅力的です。

イーヨー ポーチ ハンギング POOH TRAVEL

価格：2,000円 (税込)

サイズ：約高さ18×幅23×奥行き12cm

持ち手(ポーチ上部から持ち手のトップ長さ) 約4cm

吊り下げ時 全長約63cm

「イーヨー」とアルファベットロゴをプリントした四角いフォルムのポーチ。

通気性の良いメッシュ素材を使用したポケットやクリア素材のポケットを備え、仕分けて収納できるつくりになっています。

ひとつ持っていると便利な、見た目だけでなく実用性もバッチリなポーチです。

ルー ポーチ ヘアアイロン用 POOH TRAVEL

価格：1,800円 (税込)

サイズ：約縦39×横11.5×厚み5cm

「カンガ」の息子「ルー」をプリントした、置いても吊り下げても使える、ヘアアイロン用ポーチ。

ポーチ生地は「ルー」が着ている洋服をイメージした色味になっています。

ポーチの内側には耐熱生地が使用されているので、使用中のヘアアイロンを置いたり、100度以下に熱を冷ました使用後のヘアアイロンを収納することが可能です。

プー＆フレンズ ネックピロー 2WAY POOH TRAVEL

価格：4,400円 (税込)

サイズ：収納時 約高さ27.5×幅32×奥行き24.5cm／ループ 約長さ9cm

ネックピロー時 約縦30×横30×厚み9cm

「くまのプーさん」に登場する「ズオウ」の子ども「ランピー」をデザインしたネックピロー。

さらっとした手ざわりの良い毛並み、くたっと感のあるボディでかわいい☆

背中側のファスナーを開けて中のビーズを移動させ、生地をくるりとひっくり返すと、ネックピローに変化。

「くまのプーさん」や「ピグレット」「ティガー」「ルー」など、100エーカーの森に住むキャラクターがプリントされた生地は、なめらかな肌触りです。

プー＆フレンズ ブランケット ポーチ入り POOH TRAVEL

価格：5,500円 (税込)

サイズ：収納時 約高さ25×幅23×奥行き12cm

ブランケット 約縦100×横70cm

「ルー」がぴたっとくっついている、かわいらしいぬいぐるみ付きのポーチ。

ポーチの中に、総柄のブランケットが入っています。

かわいらしいイラストと絶妙な色合いがぴったりマッチした、優しい雰囲気のブランケットです。

プー＆フレンズ シークレットラゲッジタグ POOH TRAVEL

価格：900円 (税込) ※ランダム封入

サイズ：パッケージ 約縦15×横8.5×厚み1cm

ラゲッジタグ 約縦11.5×横7×厚み0.3cm

ループ 約縦7cm

「プー＆フレンズ」をデザインした、ナチュラルで優しいカラーがおしゃれなシークレットラゲッジタグ。

ほのぼのとしたキャラクターデザインは「くまのプーさん」「ピグレット」「イーヨー」「ティガー」「ルー」「ランピー」の全6種類。

そのうちのどのキャラクターが入っているかは、開封するまでのお楽しみです☆

やさしい色合いと素材感のソフトな雰囲気がたまらない、「くまのプーさん」と仲間たちをデザインしたトラベルグッズが揃う新コレクション。

ディズニーストアにて2025年10月14日より順次販売が開始される「くまのプーさん」トラベルグッズコレクション「POOH TRAVEL」の紹介でした☆

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

