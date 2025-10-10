ÆÃÇä»þ¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÇ¼ÉÊ¤¬»ÏÆ° ²ÙÌòºî¶È¤µ¤é¤Ëºï¸º¤Ø SMÊªÎ®¸¦µæ²ñ
¥¹¡¼¥Ñ¡¼21¼Ò¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ëSMÊªÎ®¸¦µæ²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÊªÎ®¥»¥ó¥¿¡¼Åù¤Ë¤ª¤±¤ë²ÙÂÔ¤Á¡¦²ÙÌòºî¶È»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤òÌÜ»Ø¤¹°ì´Ä¤Ç¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤È¶¦Æ±¤ÇÆÃÇä»þ¤Î¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÇ¼ÉÊ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß»Ï¤á¤¿¡£ºÂÄ¹¤Î½ÂÃ«¹ä»á¡Ê¥é¥¤¥Õ¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ï¡ÖÌÜÅª¤Ï¡¢¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÇ¼ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²ÙÌòºî¶È¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¡£365Æü¤¬ÌµÍý¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤ÏÊªÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ëÆÃÇä»þ¤«¤é»Ï¤á¤¿¤¤¡£°ìÉô¥á¡¼¥«¡¼¤È¤Ï¶¨ÎÏÂÎÀ©¤¬¤Ç¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤ÉÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·³èÆ°³µÍ×¤òÀâÌÀ¡£¸¦µæ²ñ¤¬È¯Â¤·¤¿2Ç¯Í¾¤êÁ°¤«¤é¥É¥é¥¤DC¡Ê¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Î²ÙÂÔ¤Á¡¦²ÙÌòºî¶ÈÅù¤Îºï¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢2»þ´ÖÄ¶²á¤Î¥È¥é¥Ã¥¯Âæ¿ô¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½é´ü¥á¥ó¥Ð¡¼10¼Ò¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿½¸·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢25Ç¯¤ÎÃ£À®Î¨¤ÏËè·î98¡Á99¡ó¤È²þÁ±¤¬¿Ê¤à¡ÊÁ´»²²Ã´ë¶È¤Ç¤Ï96.5¡Á97.5¡ó¡Ë¡£
¤¿¤À¤·½ÂÃ«ºÂÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤³¿ô¤«·î¤Ï¿ôÃÍ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤ºÄäÂÚ´¶¤â¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö2»þ´ÖÄ¶²á¤Î¥È¥é¥Ã¥¯Âæ¿ô¤ò0Âæ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á²ÙÌò»þ´Ö¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëºï¸º¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤Î°ì´Ä¤Ç¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÇ¼ÉÊ¤ò¿ä¿Ê¡£¸½¾õ¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¥µ¥¤¥É¤ÇÀÑºÜÎ¨¤ÎÄã²¼¤ä¹©¾ì¤ÎÀßÈ÷¤¬ÈóÂÐ±þ¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤º¤ÏÊªÎÌ¤¬Â¿¤¯²ÙÌòºî¶È60Ê¬Ä¶²á¤¬¹±¾ïÅª¤Ê²Û»Ò¥á¡¼¥«¡¼¡¢Â¨ÀÊÌÍ¥á¡¼¥«¡¼¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÃå¼ê¡£Ê£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ë°Õ¸«¸ò´¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ï¾®Çä¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¥Ð¥éÀÑ¤ßÇ¼ÉÊ¤¬¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«³Ø¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÆÃÇä¤Ê¤É¤ÇÊªÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤È²ÙÌò»þ´Ö¤âÄ¹¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¤½¤¦¤·¤¿»þ¤«¤é¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÇ¼ÉÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤«Í×Ë¾¤·¡¢°ìÉô¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Â¸½¤Ç¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È¿ÊÄ½¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ë¸þ¤±¤¿Í×Ë¾¤Ï¡¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÉé²Ù·Ú¸º¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥ì¥Ã¥È²½¢Ä¹´üÅª¤ÊÌÜÀþ¤Ç¥Ñ¥ì¥Ã¥È²½¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥»¥ó¥¿¡¼Àß±Ä£T11¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¡½¡½¤Î3ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¥á¡¼¥«¡¼¤¬¢¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¤¹¤°¤Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÇÂç¤ÎÌÜÅª¤Ï¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÇ¼ÉÊ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²ÙÌòºî¶È¤Îºï¸º¤À¡£ÆÃÇä¤Ê¤ÉÊªÎÌ¤ÎÂ¿¤¤»þ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï°ìÊâÁ°¿Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢°Õ¸«¸ò´¹¤Ê¤É¤ÎÀ®²Ì¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£