「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース−フィリーズ」（９日、ロサンゼルス）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合後の会見で自ら「まず最初にフィリーズに心からの祝福を伝えたい」と異例のコメントを発し、本塁悪送球したフィリーズの２４歳・カーカリングに「つらい」と心境を明かした。

序盤から１点を争う厳しいゲームに。一つのミスも許されない緊迫感が漂う中、互いに１点を取りあって延長戦へ突入した。フィリーズのトムソン監督は七回途中から守護神のデュランを投入。さらに第５戦で先発予定のルザルドもつぎ込んできた。

指揮官も佐々木朗希投手を３イニング引っ張るなど応戦。最後は敵失で勝利したが「素晴らしいシリーズでした。ドンボ（デーブ・ドンブロウスキーＧＭ）、ロブ（ロブ・トムソン監督）、彼らの組織、選手たちが築き上げたモノは本当に見事でした。まさに戦いでした。この試合いは“瞬間的クラシック”と呼べるような名勝負でした」と振り返り、「彼らの素晴らしい一年に敬意を表したいと思います」と異例のコメントを発した。

その上で２４歳の右腕・カーカリングの本塁悪送球には「つらい。彼らは素晴らしい守備を見せてくれました。何千回も練習でやってきたこと。でもあの場面では打者に集中しすぎてアウトカウントや状況を忘れてしまったのだと思う」と語り、「カーカリングは素晴らしい投手。もちろん勝ててうれしいが、彼は素晴らしいシーズンを送ってきた投手だ」と相手への敬意を忘れなかった。