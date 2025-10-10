記事のポイント スレッズはローンチ2年で世界4億人、日本はエンゲージメントがトップクラスに高い市場に成長。 アルゴリズムは「会話」を中心に設計され、返信を誘発する投稿が最大のリーチを生む。 API開放により、ブランドやメディアは運用・分析を効率化し、戦略的活用が可能に。
スレッズ（Threads）では、会話を生み出す投稿こそがもっともリーチを伸ばす鍵になる――。Metaの山谷道裕氏は、9月30日に開催されたメディア向けイベント「Threads API Summit」でこう語った。テキストを軸にしたソーシャルプラットフォームとして、スレッズは「会話」を中心とする独自のアルゴリズムを進化させ、ブランドやメディアに新たな活用の可能性を提示している。同イベントでは、Threads APIの今後のロードマップについてMetaのスティーブ・クワク氏やパーリ・ゴパル氏が説明。同APIの公開は、ブランドやメディアの投稿管理、分析、モデレーションを支援し、より効率的な運用を実現するものとし、山谷氏も「APIを含むプロダクト開発を継続し、さらに多様なユーザー獲得と活用の幅を広げていく」と語った。

世界中でユーザーは4億人に到達

2023年7月にローンチしたスレッズはローンチから2年、グローバルで4億人のユーザーを突破。山谷氏によれば、日本は世界のなかでも特に伸び率が高く、エンゲージメントがトップクラスに高い市場だという。現在、スレッズは1投稿500文字に加えて1万文字までの「添付テキスト」機能を提供しており、より深い思考やストーリーを発信できるプラットフォームに進化した。InstagramやFacebookとの連携も強化しており、スレッズの投稿はインスタのストーリーズへのシェアやフィードのおすすめに表示されるほか、Facebookでもおすすめ表示されるようになっている。Metaのエコシステム全体での連携が進むことで、プラットフォームを横断したリーチ拡大が実現しつつある。また、10月に入り、コミュニティ機能を新たに導入。参加したコミュニティは自動的にフィードメニューにピン留めされ、プロフィールにタグ付けされるという。現在は人気のある100以上のトピックで同機能をテストしており、同じ興味を持つ人々と有意義なつながりを築くのが目的だ。

返信を誘発する会話型投稿がもっともリーチを伸ばす

では、ユーザー目線でみたとき、スレッズのアカウントはどう伸ばせるのだろうか？アカウントを伸ばすにはいわずもがな、おすすめ欄のアルゴリズム攻略が鍵となる。山谷氏は「スレッズのアルゴリズムは『会話』を中心に設計されている」と説明し、スレッズ全体のビューのうち50％以上が返信コンテンツで占められていることを明かした。

スレッズのアルゴリズムについて説明する山谷道裕氏

「返信を誘発する会話型投稿」がもっともリーチを伸ばすといい、テキストを含む投稿はパフォーマンスが高く、発信よりも「対話の場を作る」ことが重要だという。また、スレッズのおすすめ投稿はユーザーが過去に「いいね」した投稿の傾向をもとに選ばれ、いいねを押していなくても滞在時間が長い投稿は「関心が高い」と判断されてレコメンド対象となる場合もあるという。会話を作り出すことが最重要だが、ほかのプラットフォームと同様、いいね獲得や滞在時間の高さが狙える投稿が肝だ。なお、自分にとって不快な投稿を思わず長時間見てしまうとおすすめ投稿にも表示されやすくなってしまうため、スレッズ開始時に「見たくない投稿」を設定し、独自のフィード調整を行うことを推奨しているという。「発信」から「会話」へ――。日々の投稿を通じてユーザーの声を引き出し、継続的なエンゲージメントを積み重ねることが、リーチ拡大の最短経路となる。加えて、APIの開放により、より戦略的な運用や分析が可能になれば、スレッズは新たなマーケティングの主戦場として存在感を高めていくかもしれない。文／島田涼平