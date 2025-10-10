Metaが明かした スレッズ のアルゴリズム リーチ拡大の鍵は一方的な発信ではなく「会話を生み出す投稿」
記事のポイント スレッズはローンチ2年で世界4億人、日本はエンゲージメントがトップクラスに高い市場に成長。 アルゴリズムは「会話」を中心に設計され、返信を誘発する投稿が最大のリーチを生む。 API開放により、ブランドやメディアは運用・分析を効率化し、戦略的活用が可能に。スレッズ（Threads）では、会話を生み出す投稿こそがもっともリーチを伸ばす鍵になる――。Metaの山谷道裕氏は、9月30日に開催されたメディア向けイベント「Threads API Summit」でこう語った。テキストを軸にしたソーシャルプラットフォームとして、スレッズは「会話」を中心とする独自のアルゴリズムを進化させ、ブランドやメディアに新たな活用の可能性を提示している。同イベントでは、Threads APIの今後のロードマップについてMetaのスティーブ・クワク氏やパーリ・ゴパル氏が説明。同APIの公開は、ブランドやメディアの投稿管理、分析、モデレーションを支援し、より効率的な運用を実現するものとし、山谷氏も「APIを含むプロダクト開発を継続し、さらに多様なユーザー獲得と活用の幅を広げていく」と語った。
世界中でユーザーは4億人に到達2023年7月にローンチしたスレッズはローンチから2年、グローバルで4億人のユーザーを突破。山谷氏によれば、日本は世界のなかでも特に伸び率が高く、エンゲージメントがトップクラスに高い市場だという。現在、スレッズは1投稿500文字に加えて1万文字までの「添付テキスト」機能を提供しており、より深い思考やストーリーを発信できるプラットフォームに進化した。InstagramやFacebookとの連携も強化しており、スレッズの投稿はインスタのストーリーズへのシェアやフィードのおすすめに表示されるほか、Facebookでもおすすめ表示されるようになっている。Metaのエコシステム全体での連携が進むことで、プラットフォームを横断したリーチ拡大が実現しつつある。また、10月に入り、コミュニティ機能を新たに導入。参加したコミュニティは自動的にフィードメニューにピン留めされ、プロフィールにタグ付けされるという。現在は人気のある100以上のトピックで同機能をテストしており、同じ興味を持つ人々と有意義なつながりを築くのが目的だ。
返信を誘発する会話型投稿がもっともリーチを伸ばすでは、ユーザー目線でみたとき、スレッズのアカウントはどう伸ばせるのだろうか？アカウントを伸ばすにはいわずもがな、おすすめ欄のアルゴリズム攻略が鍵となる。山谷氏は「スレッズのアルゴリズムは『会話』を中心に設計されている」と説明し、スレッズ全体のビューのうち50％以上が返信コンテンツで占められていることを明かした。
スレッズのアルゴリズムについて説明する山谷道裕氏