記事のポイント スレッズはローンチ2年で世界4億人、日本はエンゲージメントがトップクラスに高い市場に成長。 アルゴリズムは「会話」を中心に設計され、返信を誘発する投稿が最大のリーチを生む。 API開放により、ブランドやメディアは運用・分析を効率化し、戦略的活用が可能に。

世界中でユーザーは4億人に到達

返信を誘発する会話型投稿がもっともリーチを伸ばす

スレッズのアルゴリズムについて説明する山谷道裕氏

「返信を誘発する会話型投稿」がもっともリーチを伸ばすといい、テキストを含む投稿はパフォーマンスが高く、発信よりも「対話の場を作る」ことが重要だという。また、スレッズのおすすめ投稿はユーザーが過去に「いいね」した投稿の傾向をもとに選ばれ、いいねを押していなくても滞在時間が長い投稿は「関心が高い」と判断されてレコメンド対象となる場合もあるという。会話を作り出すことが最重要だが、ほかのプラットフォームと同様、いいね獲得や滞在時間の高さが狙える投稿が肝だ。なお、自分にとって不快な投稿を思わず長時間見てしまうとおすすめ投稿にも表示されやすくなってしまうため、スレッズ開始時に「見たくない投稿」を設定し、独自のフィード調整を行うことを推奨しているという。「発信」から「会話」へ――。日々の投稿を通じてユーザーの声を引き出し、継続的なエンゲージメントを積み重ねることが、リーチ拡大の最短経路となる。加えて、APIの開放により、より戦略的な運用や分析が可能になれば、スレッズは新たなマーケティングの主戦場として存在感を高めていくかもしれない。文／島田涼平