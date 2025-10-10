「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース−フィリーズ」（９日、ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手が３回完全救援でチームの地区シリーズ突破に大きく貢献。試合後の会見では「自分がこうしたらいいボールが投げられるという信頼できるものがあるので。それが自分の心を落ち着かせて、いいパフォーマンスが出せたんじゃないかなと思います」と明かした。

完全アウェーの異様な雰囲気の中、見事にセーブを収めたことでメンタル面が成長した。七回裏、チームが同点に追いついた直後、ブルペンの電話が鳴った。投球練習の開始はベッツの押し出し四球後。時間がなかった中でも、「準備時間は短かったけど、スイッチを入れて」と佐々木の投球は揺るがなかった。

「ストレートのスピードとコントロールがいいラインまできた。どんどん勝負できる」と先頭のシュワバーを押し込んで右飛に仕留めると、続くハーパーの打席では本拠地のスタンドから「ロウキ」コールがわき起こった。２球で追い込み、丁寧に変化球を低めに集めた佐々木。最後は三飛に打ち取り、怖い２人の強打者をしっかりと仕留めた。

そして最後はボームを二ゴロに打ち取り、流れを呼び込んだ。本拠地もスタンディングオベーションに包まれた。

救援転向後、初のイニングまたぎとなった九回も安定感は揺るがない。先頭のマーシュをしっかりと打ち取り、続くリアルミュートにはスプリットを連投して追い込み、最後は１６１キロで空振り三振に斬った。ケプラーも２球で追い込み、１５９キロで詰まらせて三飛に打ち取った。

そして延長十回も続投。先頭のカステヤノスを三ゴロに打ち取り、ストットは三振に仕留めた。打順が１番に戻ってターナーにはフルカウントからのフォーシームで右飛に打ち取った。ベンチに戻るとロバーツ監督が出てきて右腕を出迎えた。

完全復活の要因として「アリゾナで投手コーチに投球フォームに関して話を聞いて、どこが問題かを。アプローチは別ですけど、お互いバランスが悪くなった要因は一緒だと確認した」と説明した佐々木。「日本とアメリカの違いは、リーグ優勝が重要視される。アメリカではポストシーズンで勝ってワールドシリーズに勝つことが求められる。シーズンで貢献できなくて、何とか残されたシーズンで貢献したいと思っていた」と明かす。

「良い緊張感の中で投げられてますし、自分がこうしたらいいボールが投げられるという信頼できるものがあるので。それが自分の心を落ち着かせて、いいパフォーマンスが出せたんじゃないかなと思います」と前を向いた。シャンパンファイトで「ロウキに乾杯」とロバーツ監督が号令したことには「チームのために働けているので」とコメントした。