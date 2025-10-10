キンプリ永瀬廉、ファンからの大歓声に感謝「ありがたいっすよ」「1番の栄養なので」

10月8日深夜放送の文化放送『レコメン！』内の『King ＆ Prince 永瀬廉のRadioGARDEN』にて、King ＆ Princeの永瀬廉が、ファンからの歓声について語った。

【関連】キンプリ永瀬廉、なにわ男子・西畑大吾が真似したライブ前の“お決まり”「パッて脱げて楽やし」

King ＆ Princeの公式YouTubeチャンネルでは、今年開催したツアー「King ＆ Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜 in DOME」のダイジェスト映像が公開されている。

今回番組では、同映像を見たリスナーから寄せられた、「ツアー当時、オープニングの『LOVE HACKER』で廉くんがカメラに抜かれた瞬間の歓声でドームが揺れた、ドームの天井が割れたと盛り上がっていましたが、ダイジェストを見て想像以上のティアラ（ファン）の歓声でビックリしました」というメールを紹介。

これを受け、永瀬は、「ありがたいっすよ。やっぱもう、アイドルしていく上で歓声をいただくっていうのが1番の栄養なので」と感謝しつつ、「だから肌綺麗やと思うんですよ、俺」「みんなに見られてるから、体も勝手に、綺麗保とうみたいなの分泌されてると思うんで」とコメントした。

その上で、「（ライブ中は）嬉しいなっていうのはもちろんあるっすけど、その時やっぱパフォーマンスとかに、ある意味ゾーンじゃないけどさ、ちょっと集中してる部分はあるので」「今、めちゃめちゃただの人間永瀬でラジオしてるから、こういう時のことを振り返ると照れますね」「今、思い出してニヤけてるみたいな感じですね」と明かしていた。