松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、10月15日午後3時から、「ケララチキンカレー」を発売する。

ケララチキンカレーは、南インドのケララ州で親しまれている伝統的なチキンカレー。今回登場する「ケララチキンカレー」は、後味さわやかなスパイスカレー、マスタードの酸味をアクセントに、ココナッツを使用することで深いコクと香りを楽しめる。具材にはたっぷりのチキンと、ごろっとした人参・ポテトを使用し、食べ応えも抜群だとか。



左から：ケララチキンカレー、ロースかつケララチキンカレー

店舗でサクッと揚げたロースかつがのった「ロースかつケララチキンカレー」、ふわとろたまごがのった「オムレツケララチキンカレー」も販売している。南インドの魅力が詰まった「ケララチキンカレー」ぜひこの機会に賞味してほしい考え。

［小売価格］

ケララチキンカレー：950円

ロースかつケララチキンカレー：1250円

オムレツケララチキンカレー：1150円

ロースかつオムレツケララチキンカレー：1450円

単品 ケララチキンカレー：750円

（すべて税込）

※店内・持ち帰りの税込価格は同一

［発売日］10月15日（水）

松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp