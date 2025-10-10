松屋フーズ、とんかつ専門店の「松のや」で南インド伝統のチキンカレー「ケララチキンカレー」を発売
松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、10月15日午後3時から、「ケララチキンカレー」を発売する。
ケララチキンカレーは、南インドのケララ州で親しまれている伝統的なチキンカレー。今回登場する「ケララチキンカレー」は、後味さわやかなスパイスカレー、マスタードの酸味をアクセントに、ココナッツを使用することで深いコクと香りを楽しめる。具材にはたっぷりのチキンと、ごろっとした人参・ポテトを使用し、食べ応えも抜群だとか。
店舗でサクッと揚げたロースかつがのった「ロースかつケララチキンカレー」、ふわとろたまごがのった「オムレツケララチキンカレー」も販売している。南インドの魅力が詰まった「ケララチキンカレー」ぜひこの機会に賞味してほしい考え。
［小売価格］
ケララチキンカレー：950円
ロースかつケララチキンカレー：1250円
オムレツケララチキンカレー：1150円
ロースかつオムレツケララチキンカレー：1450円
単品 ケララチキンカレー：750円
（すべて税込）
※店内・持ち帰りの税込価格は同一
［発売日］10月15日（水）
松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp