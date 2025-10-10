お兄ちゃんが学校から帰ってきたら、大型犬2匹が大喜びして…？全力でお出迎えする様子が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で8万2000回再生を突破。「可愛い」「羨ましい」「幸せいっぱい」といった声が寄せられています。

【動画：学校から帰ってきたお兄ちゃん→玄関をまたいだ瞬間、2匹の大型犬が…尊すぎる『全力のおかえりなさい』】

お兄ちゃんの帰宅に、大型犬が大喜び！

Instagramアカウント「boss.luna.slowlife」に投稿されたのは、お兄ちゃんが学校から帰ってきた時のゴールデンレトリバー「ボス」くん＆「ルナ」ちゃんの様子です。

お兄ちゃんがドアを開けると、さっそくボスくんがしっぽを振りながらお出迎えしてくれたそう。今にも飛びついてきそうなので、お兄ちゃんは「待て待て」と制止しながら家の中へ。

ボスくんは喜びを抑えきれずにぴょ～んと前足を浮かせたものの、飛びつくのは我慢してくれたとか。そして「ねえねえ、早く構ってよ～」とばかりに、お兄ちゃんの隣を笑顔でトコトコ…。無邪気で可愛い姿に、思わず頬が緩みます。

全力のおかえりなさい

一方、ルナちゃんは床に横になってお昼寝中で、まだお兄ちゃんが帰って来たことに気づいていません。

お兄ちゃんが「待て待て」と言いながら手に持っていたペットボトルをテーブルに置こうとすると、「ク～ン」と切ない鳴き声を上げて「早く撫でて」と訴えるボスくん。その時、ボスくんは後ろ足で、すぐ近くで寝ていたルナちゃんの頭を踏んづけてしまったとか！

しかしボスくんはお兄ちゃんに夢中すぎて、ルナちゃんを踏んだことに気づいていないよう。「もう我慢できないよ～」とばかりにお兄ちゃんに飛びつき、改めて「おかえり！待ってたんだよ」と熱烈歓迎したとか。その全力の愛情表現を受け止めながら、お兄ちゃんも思わず笑顔に。

愛にあふれた光景にほっこり

そしてボスくんに踏まれたことで目を覚まし、ようやくお兄ちゃんの帰宅に気づいたルナちゃん。起き上がって大きなあくびをしてから、「私もおるで？」とイチャイチャしている2人のもとへ。

お兄ちゃんはその場にしゃがんで、ボスくんとルナちゃんを同時にナデナデ…。大好きなお兄ちゃんに甘えながら、2匹はとても幸せそうにしていたとのこと。愛にあふれた光景は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「可愛すぎる」「癒されました」「お兄ちゃん、幸せですね」といったコメントが寄せられています。

ボスくん＆ルナちゃんの可愛い姿や、ご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「boss.luna.slowlife」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「boss.luna.slowlife」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。