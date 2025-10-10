築地銀だこを展開するホットランドホールディングスは、10月18日から、全国の築地銀だこ店舗（一部店舗を除く）において、秋の新作「カレー風味のチーズてりたま」を期間限定で発売する。さらに、同商品の発売を記念して、10月18日〜10月26日の9日間、「カレー風味のチーズてりたま（8個入り）」を対象とした「たまご“25％”（“25％”は、同社通常販売品と比較した数値）増量キャンペーン」を開催する。

「カレー風味のチーズてりたま」は、築地銀だこの人気定番商品“てりたま”をベースに、“食欲の秋にピッタリ！”なたこ焼として開発した新商品。カレー風味が食欲をそそり、チーズとたまごの濃厚な味わいとボリュームで、子どもから大人まで幅広く楽しめる。





アツアツのたこ焼に、特製「てりやきソース」をかけ、コク深いパルメザンチーズ、とろけるモッツァレラチーズの2種を組み合わせた特製「ミックスチーズ」と店内仕込みの「たまごサラダ」をたっぷりトッピングした。さらに、濃厚な「卵黄ソース」を追いがけし、仕上げに今回の主役である約30種のスパイスをブレンドした「カレーパウダー」をふりかけることで、香り高くコク深い、食欲をそそる商品に仕上げた。

一度食べればやみつきになること間違いなしだという。見た目も味わいもボリューム満点の、背徳感あふれる“秋のごちそう”を、この機会にぜひご堪能してほしい考え。



「カレー風味のチーズてりたま」

また、同商品の発売を記念して、10月18日〜10月26日の9日間限定で、「カレー風味のチーズてりたま（8個入り）」を対象とした「たまご“25％”増量キャンペーン」を開催する。キャンペーン期間中は、対象商品にトッピングされるたまご（たまごサラダ）が、なんと“25％”増量。美味しさもボリュームもパワーアップして、さらに贅沢な味わいになった。食欲の秋にぴったりのスペシャルな「カレー風味のチーズてりたま」を、ぜひこの機会に楽しんでほしい考え

［小売価格］

カレー風味のチーズてりたま（8個入り）

持ち帰り：777円

店内飲食：792円

（すべて税込）

［発売日］10月18日（土）

ホットランドホールディングス＝https://www.hotland.co.jp

築地銀だこ＝https://www.gindaco.com