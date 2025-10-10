ドッグランでママとはぐれた犬が、人の顔を確認しながら探していると…？ママを発見した瞬間の「愛にあふれたリアクション」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で45万回再生を突破し、「なんて愛しい～」「めっちゃ可愛いいいぃ」といったコメントが寄せられています。

【動画：ドッグランでママとはぐれた犬→人の顔を見ながら探して…発見した瞬間の『愛にあふれたリアクション』】

ママがいない…

Instagramアカウント「kotawan1207」に投稿されたのは、ドッグランでママとはぐれてしまったミニチュアダックスフンドの男の子「コタ」くんの様子。赤いお洋服がお似合いのコタくん、ママがいないことに気が付いて立ち止まってしまったようです。

「あれ…？」と言いたげな表情で、キョロキョロしながらママを探しているコタくん。ドッグランに行って遊んでいると、コタくんは必ず途中で「ママがいない…」と探し始めるんだそう。

ママ、いた！

コタくんは近くにいる人の顔をチラッと確認しながら、必死でママを探します。ママと再会するために、コタくんはテテテッと小走りでドッグランを駆けていきます。

キョロキョロしながらママを探していたコタくんですが、ついにママを発見します。見つけた瞬間にパァッと笑顔になり、ママに向かって全力疾走し始めたんだとか。

愛あふれる全力疾走

ドッグランではぐれてからママを見つけると、いつもダッシュで駆け寄ってきてくれるというコタくん。「会えて嬉しい！」が全開の全力疾走に、思わずキュンときてしまいます。

「自分でどっかに行ったのに…」と言いながら、ママも嬉しそう。ママへの愛情たっぷりの全力疾走を見せてくれたコタくんなのでした。

投稿には「なんて愛しい～」「めっちゃ可愛いいいぃ」「ちゃんと顔でも認識してもらえてるの嬉しすぎますよね」「あれ？と見回してる姿最高」「これはたまらん」「全部の動作に愛しかない」といったコメントが寄せられています。

コタくんと弟の「リタ」くんの可愛さあふれる日常は、Instagramアカウント「kotawan1207」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「kotawan1207」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。