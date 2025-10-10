カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、特許製法によるユニークな形状が特徴のハード食感グミ「カンデミーナ」シリーズから、11月1日の「犬の日」にちなんだ新商品「ワンワンデミーナグミ」を10月21日から発売する。

「カンデミーナ」は、特許製法によるユニークな形状でハードな食感を提案する、エンターテインメントグミブランド。ブランド年間売上は30億円以上、食品産業新聞社主催「第53回食品産業技術功労賞 商品・技術部門」を受賞するなど、カンロにおいてピュレグミに次ぐグミブランドとして、若い世代やビジネスパーソンを中心に好評を得ている。



左から：チワワ、ポメラニアン、トイプードル、ミニチュアダックスフンド、コーイケルホンディエ

11月1日（ワンワンワン）の「犬の日」にちなんで昨年10月に発売した「ワンデミーナグミ」は、「可愛すぎて買ったら味も良くてハマった」「パケ買いした」「犬好きには無視できない」とSNSで好評を得た。今年は昨年から癒しと弾力をパワーアップさせた「ワンワンデミーナグミ」を発売する。1粒の重さを約1（ワン）g増量することでハード食感をアップ。さらに、前回6種だったグミ粒の形を10種の「イヌ型」とレアな「肉球型」の全11（ワンワン）種類に増やし、パッケージもより可愛らしさと癒しを感じられる2匹並んだデザインにブラッシュアップした。味はグレープとマスカットをミックスした「ワンワンダフルーツソーダ味」となっている。

日常のおやつや小腹満たしとしてはもちろん、ハートを“イヌく”グミ粒やパッケージを並べて愛犬と写真を撮るなど、商品の世界観も合わせて楽しんでほしい考え。イヌ好きの心をくすぐるこだわりが満載の“ワン”ランクアップした「ワンワンデミーナグミ」を食べて、幸せを噛みしめる癒しのひと時を過ごしてみては。

［小売価格］216円（税込）

［発売日］10月21日（火）

カンロ＝http://www.kanro.co.jp