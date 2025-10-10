

「おいしい酸化防止剤無添加ワイン シードル ロゼ」

メルシャンは、「おいしい酸化防止剤無添加（亜硫酸塩無添加）ワイン」シリーズから、「おいしい酸化防止剤無添加ワイン シードル ロゼ」を10月28日に数量限定で発売する。

近年シードル市場は、「RTD（Ready to Drinkの略。栓を開けてそのまま飲めるアルコール飲料）のような気軽さ」と「特別感」があるとして、注目されている（2024年メルシャン調べ）。今回発売する「おいしい酸化防止剤無添加ワイン シードル ロゼ」は、りんご果汁にカシス果汁を加えた、果実感あふれる味わいが特長で、りんごの濃厚な果実感とカシスの甘酸っぱさが調和した、飲みやすく心地よい微発泡感が広がる。また、パッケージには、視認性の高い華やかなデザインを採用し、金のグラスアイコンやカットりんごとカシスのイラストをあしらい、品質感と特別感を演出している。

中味については、りんごの濃い果実感とカシスの甘酸っぱさの調和がとれた飲みやすい味わいとのこと。

パッケージは、みずみずしいカットりんごとカシスのイラストに加え、特別感のある背景で視認性の高い華やかなパッケージとなっている。ブランドアイコンである金のグラスで品質感やワインらしさを表現した。

メルシャンは、ワイン事業スローガン「ワインのおいしい未来をつくる。」のもと、ワインのある豊かな時間を通じて、人と人とのつながりを楽しんでもらえるよう、さまざまな提案を続けていく。

［小売価格］オープン価格

［発売日］10月28日（火）

メルシャン＝https://www.kirin.co.jp/alcohol/wine