

「スーパーカップ1.5倍×NOBROCK TV キーマカレー味ラーメン」

エースコックは、11月3日から、「スーパーカップ1.5倍×NOBROCK TV キーマカレー味ラーメン」を発売する。

人気プロデューサー佐久間宣行氏が手掛ける、登録者数280万人以上（8月4日時点）を誇るYouTubeチャンネル「NOBROCK TV」とコラボが実現した。サブチャネル「BSノブロック」で生まれたカレーラーメンの味わいをカップめん化。オリジナルグッズが当たる“スーパーカップ×NOBROCK TVキャンペーン”を実施する。

人気プロデューサー佐久間宣行氏が手掛けるYouTubeチャンネル「NOBROCK TV」と初のコラボが実現した。「NOBROCK TV」のサブチャンネルで生まれた、カレーラーメンをカップめんで再現。魚介醤油スープをベースに、スパイスやトマトの酸味や旨みを利かせ、味付けした肉そぼろで仕上げた一杯は、番組のファンならずとも、食べごたえのある味わいでしっかり満足してもらえる。

“スーパーカップ×NOBROCK TVキャンペーン”は、期間中に、対象商品を2つ以上購入したレシートで応募すると、抽選でキャンペーン告知動画出演者サイン入り台本やオリジナルBluetoothイヤホン、オリジナルどんぶりなどの豪華賞品をプレゼント。

佐久間宣行のNOBROCK TVは、2021年7月10日からYouTubeで配信されているバラエティ番組。人気プロデューサーの佐久間宣行氏が企画・出演・プロデュースを手掛ける。

「スーパーカップ1.5倍×NOBROCK TV キーマカレー味ラーメン」は、滑らかさのある丸刃のめん。口の中で存在感をしっかりと感じられる、食べごたえ抜群のめんに仕上げた（湯戻し時間：3分）。チキン、ポーク、いりこなどをベースに、トマトのコクや胡椒のアクセントを加えたカレースープとなっている。別添の調味油によって辛みやトマトの風味が更に加わり、食欲をそそる一杯に仕上げた。かやくは、程良く味付けした肉そぼろ、ねぎ、玉ねぎ、唐辛子を加えた。

パッケージは、NOBROCK TVとスーパーカップのロゴを前面に訴求することでコラボ感を高めたパッケージデザインとなっている。

［小売価格］298円（税別）

［発売日］11月3日（月）

