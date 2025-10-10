「理想の投手を見つけたと断言して間違いない」リリーフで“圧倒”の佐々木朗希に地元メディアも絶賛　守護神で活躍の要因は

リリーフで圧倒的な投球を見せる佐々木朗希に地元メディアも絶賛した(C)Getty Images

ドジャースの佐々木朗希が現地時間10月9日、本拠地でフィリーズとの地区シリーズ第4戦に8回からリリーフ登板。初めてイニングまたぎで3イニングを無失点に抑える快投を見せ、チームに勝利を呼び込んだ。

1−1と緊迫した展開でリリーフ登板した佐々木は、3イニング目となる延長10回のマウンドにも上がり、フィリーズ打線を三者凡退に抑えた。

ドジャース打線は延長11回二死満塁の場面。アンディ・パヘスの当たりは投ゴロだったが、相手投手のオライオン・カーカリングが本塁へ悪送球でドジャースがサヨナラ勝ち。まさかの結末でリーグ優勝決定シリーズ進出を決めている。

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、佐々木について「ドジャースはシーズン終盤に信頼できる中継ぎ投手を切実に必要としていたが、ササキがマウンドで手がつけられないほどの活躍を見せていることから、彼らがその理想の投手を見つけたと断言して間違いないだろう」と絶賛している。