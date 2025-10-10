ÃÏ¸µ»æ¤¬µ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÎÉé½ý°²½¤Ë·üÇ°¡Ö¸½ºß¤Î¡ÈFIFA¥¦¥¤¥ë¥¹¡É¤¬¤â¤¿¤é¤¹¶²¤í¤·¤¤¸½¼Â¡×
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥¹¥¯½£¤Î½£ÅÔ¥µ¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó»Ô¤ÇÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·Ê¹¡ØNoticias de Gipuzkoa¡Ù¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö10Æü¡¢10·î¤ÎÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¤Ë¹çÎ®Ãæ¤ÎMFµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌÌ¤Î°²½¤Ë·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ï¡¢9·î¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥á¥¥·¥³ÂåÉ½Àï¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö9·î6Æü¡¿¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡¦¥³¥í¥·¥¢¥à¡Ì¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¡Í¡¿¢¤ 0¡Ý0¡Ë¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»î¹çÃæ¤Ëº¸Â¼ó¤òÉé½ý¡£ÂåÉ½Àï¤ò½ª¤¨¤Æ¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ËÉüµ¢¤·¤¿¸å¤â¡¢³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌÌ¤ÎÉÔ°Â¤¬»ØÅ¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡10·î¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡Ê10Æü¡¿¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¡Ë¤ª¤è¤Ó¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡Ê14Æü¡¿Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£µ×ÊÝ¤Ï¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢9Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¸ø¼°Îý½¬¤Ç¤ÏÁ´ÂÎÎý½¬¤Ë²Ã¤ï¤é¤º¡£Á°Æü8Æü¤âÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼Ä´À°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢2ÆüÏ¢Â³¤ÇÁ´ÂÎÎý½¬ÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½Àï¤Ï·ç¾ì¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØNoticias de Gipuzkoa¡Ù¤Ï¡Ö¥¯¥Ü¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½Àï¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤À¡×¤ÈÊóÆ»¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤Ëµ×ÊÝ¤Î¾õÂÖ¤ò¿´ÇÛ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÏÂ¼ó¤Ë°ú¤Â³¤°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇ¤â¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤â¤·²óÉü¤¹¤ì¤Ð¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×
¡ÖÁ°²ó¤ÎÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤ÇÉé½ý¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¡Ê¥½¥·¥¨¥À¡Ë¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¹×¸¥¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¡¢Îý½¬¤â¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ø¤Î¹×¸¥¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ºÆ¤ÓÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÉÔÅö¤À¡£¤³¤ì¤¬¸½ºß¤Î¡ÈFIFA¥¦¥¤¥ë¥¹¡É¤¬¤â¤¿¤é¤¹¶²¤í¤·¤¤¸½¼Â¤Ç¤¢¤ë¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤È¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤Î°ìÀï¤Ï¡¢10Æü¤Î19»þ20Ê¬¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È¤Î°ìÀï¤Ï¡¢14Æü¤Î19»þ30Ê¬¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
