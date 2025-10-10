「決勝はアルゼンチン対モロッコ」「スペインが優勝」“死の組”から３チームが生き残り。８強の顔触れに海外ファン熱視線「アジア全体が敗退」【U-20W杯】
U-20ワールドカップで８強が出揃った。
現地10月７日にノックアウトステージがスタート。ラウンド16を突破したのはスペイン、メキシコ、アルゼンチン、コロンビア、ノルウェー、フランス、アメリカ、モロッコの８チームだ。
ブラジル、スペイン、メキシコ、モロッコが同居し、“死の組”と言われたC組からは３チームが勝ち上がっている。日本はフランスに延長戦の末、０−１で敗れてベスト８入りは果たせなかった。
FIFA（国際サッカー連盟）の公式アカウントが10日、決勝トーナメント表を公開。各国ファンから以下のような声があがっている。
「準々決勝は４つともいいね」
「アジア全体が敗退した」
「グループCはまさに地獄のグループ。ここから３チームが８強だ」
「死の組からベスト８に３チーム」
「Cグループは確かに死のグループだった」
「決勝はアルゼンチン対モロッコ」
「アルゼンチン対フランスをもう一度」
「スペイン対アメリカだろ」
「メキシコ対アメリカがいいけど、スペイン対アメリカかな」
「コロンビア対フランスで、コロンビアが勝つ！」
「スペインが優勝だな」
早くもファイナリストや優勝予想が展開されている。なお、準々決勝の対戦カードは以下のとおり（日付、括弧内のキックオフ時間は日本時間）。
▼10月12日
スペイン対コロンビア（５時）
メキシコ対アルゼンチン（８時）
▼10月13日
アメリカ対モロッコ（５時）
ノルウェー対フランス（８時）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
