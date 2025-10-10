北村匠海「カメラマンやりました」 盟友・萩原利久のカレンダー撮影を報告「カッケー写真」「多才ですごいですね」
俳優の北村匠海（27）が9日、自身のインスタグラムを更新。「カメラマンやりました」と、公私ともに親交の深い俳優・萩原利久（26）の2026年カレンダーを撮影したことを報告した。
【写真】「カッケー写真」北村匠海撮影・萩原利久の2026年カレンダー表紙カット
北村は続けて「萩原利久のカレンダーです。素敵でしたよ。今回はかなりカルチャー強めです」とつづり、カレンダーの表紙カットをアップした。
また萩原も同日にインスタを更新し、「今年は北村匠海様に撮影してもらいました。全て匠海にお任せしました。楽しい撮影でした」と報告した。
この投稿に双方のファンからは「匠海カメラマンさん素敵な利久くんをありがとうございます」「今年は匠海君とりっくんの作品が沢山 嬉しすぎ」「匠海くんだからこそ引き出せる利久くんの魅力たっぷりの素敵な写真カレンダーなんやろね」「カメラマン匠海くん、多才ですごいですね」「利久さんの新たな魅力が垣間見える、カッケー写真で心躍りました」「北村匠海氏の世界観と利久くんの表現力、2026年も素晴らしい一年になりそうです！」などの反響が寄せられている。
北村は、『あんぱん』でも話題となった俳優業のほか、ミュージシャンや映画監督など、多方面での活躍をみせている。
