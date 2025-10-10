矢口真里、4歳迎えた次男のバースデーショット公開「この笑顔を見るために毎日色んなこと頑張れます」
元モーニング娘。のメンバーでタレントの矢口真里（42）が9日、自身のインスタグラムを更新。次男の4歳の誕生日を報告し、家族でお祝いする様子を披露した。
【写真】矢口真里が公開した4歳迎えた次男のバースデーショット
「最近本当にバタバタな毎日なんですが、この間改めて次男くんのお誕生日お祝いをすることができました」とつづり、誕生日会の様子をアップ。「4歳のニコニコボーイ 笑顔が本当に可愛くて←親バカ この笑顔を見るために毎日色んなこと頑張れます!!」とあふれる愛情をつづり、「絵を描いたり歌を歌ったりアンパンマンや可愛い物が大好き みんなの癒し系男子で家族親族メロメロです」と表情豊かな次男の姿を披露した。
続けて「誕生日プレゼントはお絵描きボードのついている机と椅子にしました」と明かし、「じぃじやばぁばや妹達からもプレゼントを沢山もらって、ニッコニコの次男くんでした」とうれしそうな次男の様子を紹介。「長男は甥っ子と遊んでたので、おとうちゃんと次男と私で『4』を作ってみました」と夫＆次男との家族3ショットも披露し、「お誕生日おめでとう これからもいっぱい食べていっぱい遊んで、健康に大きくなってください 大好きだよ」と愛情たっぷりにメッセージを送った。
この投稿には「お誕生日おめでとうございます」「幸せいっぱいの1年になりますように」「もう4歳かぁー 月日の経つのは早いものですねぇ」「みんなで作った『4』ステキ」など祝福や温かい声が寄せられている。
矢口は2018年3月26日に再婚。19年8月に長男（6）、21年10月に次男が誕生している。
