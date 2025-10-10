牛丼チェーン店「吉野家」の一部店舗で、客席に電源タップやUSBケーブルが設置され、食事のついでにスマートフォンなどを充電できる取り組みが始まった。アンカー製品が用いられており、すでに関東エリアの39店舗で設置済み。今後、220店舗に拡大する。

関東エリアの「吉野家」の客席に、アンカー製の充電ケーブル「Anker PowerLine III Flow USB-C ＆ USB-C ケーブル」が設置される。対象店舗では、一部店舗を除き全座席にケーブルが設置されており、牛丼を食べながらスマートフォンやタブレットを充電できる。

充電の最大出力は67W。マグネット式のケーブルホルダーもある。すでに関東エリアの39店舗で設置が完了しており今後、同エリア内の220店舗に拡大する。アンカーではほかにも、タクシーの車内などにも充電設備を設置している。

充電ケーブル設置済み店舗 都県名 店舗名 東京都 浅草通り稲荷町店、浅草橋駅東口店、池袋北口店、上野駅前店、梅島駅前店、恵比寿駅前店、御徒町駅前店、小川町店、小田急鶴川駅店、小田急町田駅南口店、金町北口店、亀有駅前店、菊川駅前店、錦糸町北口店、京成青砥駅前店、京成高砂駅前店、高円寺駅前店、小伝馬町店、三軒茶屋店、渋谷宮益坂店、下石神井千川通り店、新宿靖国通り店、新宿四丁目店、新橋東店、中野南口店、西荻窪駅前店、人形町一丁目店、浜町店、東銀座店、ひばりが丘店、平井店、府中中河原店、三ノ輪店、武蔵境店、4号線梅島店、両国駅前店 神奈川県 川崎西口店、川崎富士見店 埼玉県 草加ヴァリエ店