藤井聡太王将（23）＝名人など7冠＝への挑戦権を争う、ALSOK杯第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）は10日、東京都渋谷区の将棋会館で挑戦者決定リーグ2局を行い、伊藤匠叡王（23）と西田拓也六段（34）、佐々木勇気八段（31）と大橋貴洸七段（33）が対戦した。リーグ初戦の伊藤は先手から振り飛車党・西田の三間飛車に穴熊で対抗した。

穴熊を進展させる間に、西田が34手目△9二香から38手目△3一飛、40手目△9一飛と地下鉄飛車を稼働。9筋の伊藤王の頭上へ戦力を集中させた。

伊藤は第73期王座戦5番勝負で藤井に挑戦し、ここまで2勝2敗。28日に、山梨県甲府市の常磐ホテルで第5局を控える。2勝1敗で2冠へ王手をかけた7日の第4局での敗退から中2日。短い対局間隔はトップ棋士の宿命と言え、13日には同じく中2日で同リーグの永瀬拓矢九段戦に臨む。

この日、23歳の誕生日を迎え、バースデー星で飾ることができるだろうか。正午、昼食休憩に入った。消費時間は伊藤が1時間12分、西田は47分。昼食は伊藤がキーマカレー（rico curry）、西田はたまごチャーハン（紫金飯店）。