自民党の高市総裁と公明党の斉藤代表は１０日午後、国会内で改めて会談し、連立政権を継続するかどうかを協議する。

公明は「政治とカネ」の問題に対する自民の姿勢に懸念を強めており、企業・団体献金の受け皿の大幅制限を自民が受け入れなければ、連立離脱もやむを得ないとの見方が強まっている。

自公党首会談には、自民の鈴木、公明の西田両幹事長が同席する。自民内には「丁寧に議論を行う」（高市氏周辺）と協議継続に期待する向きもあるが、公明側は企業・団体献金の規制強化で納得できる回答がなければ協議を打ち切る構えを見せる。公明は９日夜の中央幹事会で、連立交渉の対応を斉藤、西田両氏に一任することを決めた。

斉藤氏は９日夜に都内で開いた全国県代表協議会で、自民から十分な回答がない場合は、臨時国会で行われる首相指名選挙で「高市氏と書くわけにはいかない」と述べた。協議会の出席者からは連立維持を求める意見が出た一方で、「政治資金の問題は一歩も引かずに党の主張を貫くべきだ」などとして自民には譲歩せずに連立離脱を求める声も多く上がった。

高市氏は９日夜のテレビ番組で、「自公連立は基本中の基本だ。政策合意の文書が早く作れるように頑張っていく」と語った。

７日の党首会談では、斉藤氏が企業・団体献金の受け取りについて都道府県組織などに大幅に絞る案を示したが、折り合いがつかなかった。自民は「地方議員が献金を受け取れなくなれば、活動に支障が出る」と反論する。

高市氏は９日のテレビ番組で「県連に全部お金が集まるとチェックが働かないのでは」と述べ、透明性の低下を招く可能性があると指摘した。