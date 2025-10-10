きょうの東海地方は、各地ですっきりしない天気になるでしょう。

【写真を見る】【台風23号】3連休 太平洋側に近づくおそれ 雨風に注意 きょう午後は雨の降るところも 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（10/10 昼）

正午前の名古屋市内は、雲が広がっています。湿度は高いものの、朝から過ごしやすい気温が続いています。

きょうは、午後もすっきりしない天気になるでしょう。三重県南部を中心に、パラパラと雨の降る所がありそうです。最高気温は各地で25℃前後になるでしょう。

【台風情報】

台風23号は、南大東島付近を北北西に進んでいます。北寄りの進路を進むと、3連休は太平洋側の地域に近づくおそれがあります。



雨や風など影響が出る可能性があるため、最新の気象情報をご確認ください。

【週間予報】

この先も曇りや雨の日が多くなるでしょう。3連休最終日の月曜日は、名古屋や岐阜で真夏日に迫る暑さになる予想です。引き続き、一日の寒暖差にご注意ください。3連休は最新の台風情報をご確認ください。