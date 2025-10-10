元乃木坂46与田祐希、美くびれ＆金髪ギャルスタイルに反響「ウエスト綺麗」「釘付け」
【モデルプレス＝2025/10/10】元乃木坂46の与田祐希が9日、自身のInstagramを更新。美しいくびれを披露し、反響が寄せられている。
【写真】与田祐希、へそ出し金髪ギャルファッションに騒然
10月16日スタートのMBSドラマ特区「死ぬまでバズってろ！！」（MBS：毎週木曜24時59分〜／TVK：毎週木曜23時30分〜ほか）で主演を務める与田。同ドラマの告知として、金髪に加えノースリーブのへそ出しトップス姿で美しいくびれを披露した。
この投稿にファンからは「可愛すぎる」「ギャルの与田ちゃんも好き」「美くしすぎるくびれに釘付け」「ウエスト綺麗」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆与田祐希、金髪＆へそ出しギャルスタイル公開
◆与田祐希のへそ出し姿に反響
