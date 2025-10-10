今年の凱旋門賞はグリーンチャンネルのスタジオから観戦しました。装鞍所に集まったジョッキーたちが、騎乗馬に跨って馬場に向かう姿を見たときに、嗚呼と思いました。ジョッキーたる者として、毎年あそこにいるべきで、来年こそは戻っていたいと強く感じた瞬間でした。

結果は今年も日本馬に幸いしませんでしたが、力量的に足りないとは少しも思いません。諦めずに挑戦を続けることで、扉は必ず開くはずです。日本人初はボクでありたい、と思う気持ちは言うまでもありません。

【不来方賞】武豊サンライズジパングが鮮やかな差し切りV…断然人気カシマエスパーダは2着

今週は3日間競馬

毎日王冠のサトノシャイニングは３着でした。前半で行きたがるのは追い切りのときに覚悟していたもの。並の馬なら最後はバタバタになっても不思議ないところでしたが、それでも頑張って伸びてきたのがあの馬の非凡さでした。まだ３歳であの内容ですから、楽しみは広がります。京都金杯あたりなら楽勝してくれるかも、とまで思ってしまいました。

今週末は土日月の３日間競馬です。ボクは、土曜京都、日曜東京とつないで、月曜は盛岡へ飛んでマイルチャンピオンシップ南部杯(Jpn１)に騎乗します。サンライズジパングです。盛岡では不来方賞でいい勝ち方をしていますし、マイルも守備範囲でしょう。また、日曜の東京のメーン、アイルランドトロフィーは、アドマイヤマツリと初コンビ。東京の1800mはまさにピッタリのイメージですから、いい味を引き出せるように頑張ります。