小林美駒は東京で10鞍…女性ジョッキー騎乗馬
●今村聖奈 今週の騎乗馬
・10月11日（土）
東京
7R オルソビアンコ
・10月12日（日）
東京
9R ギフテッド
・10月13日（月）
京都
4R メイショウマヒロ
7R バシリス
12R セサンパ
●河原田菜々 今週の騎乗馬
・10月11日（土）
京都
1R クイーンズステート
2R テーオールーラー
9R ウイングスオブラヴ
・10月12日（日）
京都
1R ナムラソラン
2R マクローリン
6R ブルームザスマイル
●小林美駒 今週の騎乗馬
・10月11日（土）
東京
2R サトミノアカリ
3R ビップルーク
4R アイアンナックル
5R バディーズライズ
6R トモジャユニベール
・10月12日（日）
東京
4R トリアングルレディ
6R モリノアミーゴ
・10月13日（月）
東京
1R ソーマッチ
6R フロンテアムーン
12R ジャーニーメモリー
●谷原柚希 今週の騎乗馬
・10月11日（土）
東京
8R タマモカンパネラ
【京都12R】武豊vs今村聖奈の大激戦…武豊ヒルノハンブルクが差し返してV今週は３日間競馬
●永島まなみ 今週の騎乗馬
・10月11日（土）
京都
3R イノリ
6R スマートイデアル
・10月12日（日）
東京
12R ペイシャケイプ
・10月13日（月）
京都
2R フィラーエ
4R シゲルオトヒメ
7R ルクスデイジー
8R エイシンアニーモ
●古川奈穂 今週の騎乗馬
・10月11日（土）
京都
9R スマートカイロス
・10月13日（月）
京都
3R アウェイクネス