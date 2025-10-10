小林美駒騎手

●今村聖奈 今週の騎乗馬
・10月11日（土）
東京
7R　オルソビアンコ

・10月12日（日）
東京
9R　ギフテッド

・10月13日（月）
京都
4R　メイショウマヒロ
7R　バシリス
12R　セサンパ

●河原田菜々 今週の騎乗馬
・10月11日（土）
京都
1R　クイーンズステート
2R　テーオールーラー
9R　ウイングスオブラヴ

・10月12日（日）
京都
1R　ナムラソラン
2R　マクローリン
6R　ブルームザスマイル

●小林美駒 今週の騎乗馬
・10月11日（土）
東京
2R　サトミノアカリ
3R　ビップルーク
4R　アイアンナックル
5R　バディーズライズ
6R　トモジャユニベール

・10月12日（日）
東京
4R　トリアングルレディ
6R　モリノアミーゴ

・10月13日（月）
東京
1R　ソーマッチ
6R　フロンテアムーン
12R　ジャーニーメモリー

●谷原柚希 今週の騎乗馬
・10月11日（土）
東京
8R　タマモカンパネラ

●永島まなみ 今週の騎乗馬
・10月11日（土）
京都
3R　イノリ
6R　スマートイデアル

・10月12日（日）
東京
12R　ペイシャケイプ

・10月13日（月）
京都
2R　フィラーエ
4R　シゲルオトヒメ
7R　ルクスデイジー
8R　エイシンアニーモ

●古川奈穂 今週の騎乗馬
・10月11日（土）
京都
9R　スマートカイロス

・10月13日（月）
京都
3R　アウェイクネス