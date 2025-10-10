¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¸«¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î²÷Åê¡¡»î¹ç¸å¤Ë°î¤ì¤¿»×¤¤¡ÄÆÞ¤ê¤Ê¤¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡×
º´¡¹ÌÚ¤ÏÂè1¡Á2Àï¤Ç¥»¡¼¥Ö¡ÄÂè4Àï¤Ï8²ó¤«¤é3¥¤¥Ë¥ó¥°Ìµ¼ºÅÀ
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 2¡¼1 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡Æ±Î½¤â´¶Æ°¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç8²ó¤«¤é±äÄ¹10²ó¤òÁ´¤Æ3¼ÔËÞÂà¤ËÂà¤±¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤Ïº´¡¹ÌÚ¤ò¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¤À¤è¡×¤ÈÂçÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤ÏÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿Ä¾¸å¤Î8²ó¤«¤éÅÐÈÄ¡£¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¾å°ÌÂÇÀþ¤ò8µå¤Ç3¿Í¤ÇÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢9²ó¤âÂ³Åê¤·¤¿¡£¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤ò100.2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.2¥¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤Ê¤ÉºÆ¤Ó3¼ÔËÞÂà¡£¤µ¤é¤Ë±äÄ¹10²ó¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢3¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç36µå¤òÅê¤²1¿Í¤ÎÁö¼Ô¤â½Ð¤µ¤Ê¤¤²÷Åê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï±äÄ¹11²ó¤ËÁê¼ê¤Î¥¨¥é¡¼¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤ËÇòÀ±¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï3»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ2¥»¡¼¥Ö¡¢4²ó1/3¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÏÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖTNT¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿¡£Èþ¼ò¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¡Ö¾¯¤·´¨¤¤¤è¡×¤È´ò¤·¤¤ÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤¿¤¬¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¥·¥ê¡¼¥º¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÆÃ¤ËÁê¼ê¤Îº¸Åê¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢96¤«¤é99¥Þ¥¤¥ë¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤ä¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÅê¤²¤Æ¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥¿¥Õ¤Ê¥·¥ê¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÂÇÀþ¤¬¶ì¤·¤ó¤ÀÍ×°ø¤òÊ¬ÀÏ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅê¼ê¿Ø¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³6½µ´Ö¤Û¤ÉÏÃ¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤¬¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î»ÙÃì¤À¤è¡£¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥í¥¦¥¡¦¥µ¥µ¥¤Ë¤Ï»¿¼¤òÂ£¤é¤Ê¤¤ã¤Í¡×¤È¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤«¤é¡ÖÈà¤¬MVP¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÏÆ±°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëð÷¤¤¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤Í¡£º£Æü¤ÎÈà¤Ï¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡Ê¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡Ë¡£¤³¤³¿ô½µ´Ö¤Ï1¥¤¥Ë¥ó¥°¤·¤«Åê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£Æü¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ3²ó¤òÎÏ¶¯¤¯Åê¤²È´¤¤¤¿¡£¤¢¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂçÀä»¿¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë