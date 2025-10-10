【でっか！】膝の上で寝てたのは嘘？大型犬の成長ビフォーアフターに「うちの子も」と共感の声【ママリ】

「抱っこできたころ→」まるで別犬！大型犬の成長に1.7万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは、愛犬との日常をXで発信している、ここあ(@coco_bmd)さんの投稿です。愛犬の成長、ふと振り返ると「あんなに小さかったのに、こんなに大きくなるなんて！」と驚いたことはありませんか？特に大型犬は、大人ほどの大きさになることも。子犬のころは守ってあげなければと感じますが、成犬になると人間の方が守られているような安心感が生まれますね。





愛犬と暮らす投稿者・ここあさんは「抱っこできたころ→抱っこしてくれる今」と愛犬の成長を比較した写真を投稿。子犬だった大型犬が立派に成長した姿に、なんだかこちらもじんときてしまうお写真です。

©coco_bmd

©coco_bmd

抱っこできた頃→抱っこしてくれる今

腕の中にすっぽり収まる赤ちゃんサイズだった子犬から、大人と抱き合うくらいの成犬に成長。立ち上がったらもしかすると、大人の身長よりも高いかもしれませんね！



この投稿には「抱っこしてくれたお返しをしてくれてるんでしょうね」「安心感があっていいですよね❣️☺️」といったコメントが寄せられていました。抱っこしていた愛犬が抱っこし返してくれるなんて、大きくてふわふわな安心感に包まれますね。子犬の成長に、心が温かくなる素敵な投稿でした。

眉間にしわ？反省の表情がかわいすぎる子猫に2万いいね

ご紹介するのはおんぷちゃん🎵(@onpuhime1011)さんが投稿したある写真。人間とともに暮らすペットたちは、たくさんの癒やしを与えてくれるでしょう。とても不思議ですが、ペットに対する愛情や信頼関係があれば、言葉がなくとも意思疎通ができるようになる瞬間がありますよね。



投稿者のおんぷちゃん🎵さん。飼っている子猫を叱ったところ、あまりにも「しゅん…」とした様子をしてくれたそう。それが、たまらなくかわいかったようです。

©onpuhime1011

イタズラを反省中

可愛すぎて怒れない

でもそこ、シンクなんよ…🥹

シンクで遊んでしまった子猫を叱ったおんぷちゃん🎵さん。すると、この表情です。本当に反省しているような「しゅん」とした顔…。これを見たら、怒るに怒れなくなりますよね。きっと本人も、叱られていると分かったのでしょう。まだ子猫でもちゃんと言葉を理解して、意思の疎通ができているのかもしれませんね。



この投稿に「かわいすぎる」「子猫ちゃんは好奇心旺盛」などのリプライが寄せられました。かわいすぎる子猫の表情に癒されるポストでした。

ダウンを着たら睡魔が…愛犬のウトウト顔に2万いいね

ご紹介するのはふわパパ🧸(@Fuwanopapa)さんの愛犬、ポメプーのふわちゃんのとっても癒やされる写真の投稿です。ペットが気持ちよさそうにウトウトしている姿を見ていると、ついこちらまで眠くなることはありませんか？そんなポメプーのふわちゃんの可愛らしい写真をごらんください。

©Fuwanopapa

あ~、眠くなってきた🧸( ¯꒳​¯ )ᐝ

あったかそうなダウンを着たふわちゃん。暖まってきたせいか、だんだんうとうとしてきちゃったようです。眠たげな表情がとてもかわいいですよね。このままそっとしておいたら、お昼寝してしまうのでしょうか。



この投稿に「可愛い😍💕ダウンに埋もれちゃってますね🥰」「すごくやさしいおばあちゃんぽさ」などのリプライが寄せられました。かわいいうとうと顔に癒される投稿ですね。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）