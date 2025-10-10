ＪＲ東日本は１０日、東京駅・上野駅・大宮駅の新幹線ホームで使用していたＳｉｘＴＯＮＥＳ「Ｓｈｉｎｅ ｗｉｔｈ Ｕ」をアレンジした発車メロディーを使用中止にすると発表した。ホーム上で柄の長い集音マイクを使って録音を試みる人が増え「安全面での懸念が生じました」と説明している。

ＪＲ東日本では今月１日からＳｉｘＴＯＮＥＳを起用し新幹線で行く東北の旅の魅力を伝えるキャンペーンを展開。同曲を東京や上野、大宮駅の新幹線ホームで使用するほか、東北新幹線の車内限定でメンバーが東北６県の魅了を語る特別音声コンテンツなどを展開している。

発車メロディーは好評だったというが、ホーム上で柄の長い集音マイクを使用し録音を試みる人が増加。高圧電流が使用されている架線に触れなくても、近付くだけで感電する懸念があった。注意喚起の案内放送や巡回警備などの対策を講じてきたが、同社は「安全を最優先に考え」使用中止を決断。東京、上野はすでに元のメロディーに戻し、大宮駅も順次中止する。「楽しみにしてくださっていた皆さまには、このようなご報告となってしまい、心よりお詫（わ）び申し上げます」とした。