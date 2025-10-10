◆米大リーグ 地区シリーズ第４戦 ドジャース２x―１フィリーズ＝延長１１回＝（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が９日（日本時間１０日）、２勝１敗で突破に王手をかけている地区シリーズ第４戦の本拠地・フィリーズ戦に１―１で同点の８回の場面で３番手としてマウンドに上がり、ポストシーズン４登板目で自身初のイニングまたぎとなる３イニングをパーフェクトに抑える圧巻の投球を見せ、チームのサヨナラ勝利＆地区シリーズ突破に貢献した。

当初、事前に２イニングの予定を伝えられていたといい、「試合前には今日２イニングあるかもと言われて、逆算してあって８回からかなとは思っていた」。試合展開を追いながら準備を進めていたが、７回にベッツが２死満塁から押し出し四球を勝ち取り、同点に。強心臓の２３歳右腕は「同点になったタイミングで急に言われて、いつもより準備が少ない中になってしまったけど、なんとかすぐにスイッチ入れて試合に挑めたかなと思います」とマウンドに向かった。

今季５６発の本塁打王シュワバーといきなり対決。初球は外角にスプリットが外れ、カウント１―０からの２球目、直球が真ん中に入ると、シュワバーもスイングした。右翼へ打球が飛んだが、球威で押したか、フェンスより大きく手前で失速し１アウトを奪った。

続くハーパーに対しては直球から入ってスプリットを３連投。カウント１―２から内角カットボールで三飛に打ち取った。ボームとの対戦では初球で１００・７マイル（約１６２キロ）の直球。これを二ゴロに打ち取って３アウト。「ローキコール」に後押しされて中軸を退けると、手をたたきながら喜び、マウンドを降りた。

朗希は９回も救援転向後初めてのイニングまたぎも、３者凡退にすると、延長１０回も続投。カステラノスを三ゴロ、ストットから空振り三振を奪って２アウトとすると、１番ターナーに対しては、フルカウントから９９・７マイル（約１６０・５キロ）の直球で当たり損ねの右直に打ち取った。全３６球を投げ終え大歓声の中マウンドを下りると、ロバーツ監督から出迎えられてハグされた。

チーム事情もあって９月途中からマイナーで救援に転向。マイナーで２試合、レギュラーシーズンで２試合リリーフで登板し、ポストシーズンの登録メンバー入りをつかんだ朗希。ワイルドカードシリーズでは４点リードの９回に登板して試合を締めくくると、４日（同５日）の地区シリーズ第１戦では、２点リードの９回に登板して無失点で抑え、日米通じて初のセーブを挙げていた。

試合後にはシャンパンファイトで勝利の美酒に酔いしれた。地区シリーズ突破を決め、「シーズン何もできなかった分、少しでもチームに貢献したいという気持ちと、その中で個人としては来年につながるなにかをあのまま終わるよりは、ポストシーズンで色々経験してという思いがあったので、今は少しずつそういう感覚があったのでよかった。チームのために今は働けているのでよかったと思います」と、かみ締めた。