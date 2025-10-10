城西大男子駅伝部は１０日、スポーツテック製品を開発するＣＯＲＯＳ（カロス）とパートナーシップ契約を締結したことを発表した。

運動生理学者でもある櫛部静二監督の指導のもと、低酸素トレーニングを中心に、生理学データを収集しながら選手個々の特性に応じたオーダーメイドのトレーニングメニューを計画・実戦している城西大。その中で、世界トップアスリートから高く評価されているＣＯＲＯＳの最先端テクノロジーに着目したことなどが理由で、今回の契約が実現した。

櫛部監督は「とても喜ばしく思っております。今後はＣＯＲＯＳのウェアラブル端末を活用し、データ収集とフィードバックのシステム構築進め、選手にスムーズかつ適切な情報を提供し、トレーニングの効率化を進めていきます。これからの城西大学男子駅伝部にぜひご期待ください」などとコメントを出した。

２００１年に創部した城西大男子駅伝部は２００４年に箱根駅伝初出場を果たした。２４年は過去最高の総合３位に食い込み、前回２５年は６位で第１０２回（２６年１月２、３日）の本戦出場権を獲得している。