息子がテレビ裏に行って困る→「行かなくなったｗ」親の神アイデアに20万いいね「物は使いよう」「怖い」【ママリ】

大人もびっくり！テレビ裏に恐怖の仮面が…

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、おおまさん®︎(@Yuhigoodspeed)さんの投稿した恐怖のお写真です。お子さんが小さいうちは「危ないから近寄らないでね」と何度伝えても、やってしまうことがありますよね。家の中であっても目を離せません…。そこでおおまさんは、息子さんがテレビ裏に入るのを防ぐため“化け物に手を貸してもらった”そうで…？

お子さんが小さいうちは「危ないから近寄らないでね」と何度伝えても、やってしまうことがありますよね。家の中であっても目を離せません…。子どもの目線に立って、これは危ないかも？と事前に対策をする必要があることも。





投稿者・おおまさん®︎(@Yuhigoodspeed)さんは、息子さんがテレビ裏に入るのを防ぐため“化け物に手を貸してもらった”そうで…？大人もびっくりしてしまう、恐怖のお写真がこちら。

©Yuhigoodspeed

©Yuhigoodspeed

息子があまりにもテレビの裏に突入するので化け物に手を貸してもらった



行かなくなったw

息子さんの視線の先を追っていくと…思わず大人もビクッとしてしまう恐怖の仮面がありました。狭くて暗くて、ふと目を向けると“いる”というのが、余計に怖いかもしれません。インパクトがあり過ぎますが、安全には変えられないですね。



この投稿には「怖がらせることで感電から坊やを守る優しいオバケ」「私だったら忘れたころに見て発狂するw」といったコメントが寄せられていました。取り付けた本人であっても、忘れたころにふと見て驚いてしまいそう。お子さんの安全のため化け物の手を借りた、衝撃のお写真・投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）