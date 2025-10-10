フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は１０日、時事通信社が映像センター写真部所属の男性カメラマンが、自民党の高市早苗総裁の取材待機中に「支持率下げてやる」と発言したことを確認し、厳重注意したと発表したことを報じた。

発言はインターネット上で生配信され、ＳＮＳなどで拡散していた。同社は雑談とはいえ、報道の中立性に疑念を抱かせたとして厳重注意とした。

時事通信社によると、７日に自民党本部で他社のカメラマンらと写真撮影のため高市氏の対応を待っていた際、雑談で話したという。「支持率が下がるような写真しか出さねえぞ」との発言も確認した。一部メディアが高市氏が姿を現す前から生配信しており、音声をマイクが拾ったとみられる。

今回の問題にキャスターを務める同局の佐々木恭子アナウンサーは「私はテレビ局員でメディアの一員なので」とした上で「私たちは常に情報の発信者であって伝え手であるという立場として、取材している姿勢も含めて見られているっていう緊張感が必要なんだなぁと改めて思います」とコメントしていた。