¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×ÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤Þ¤ï¤·»Ñ¤Ç·ãÆ®¡ª¡ÖSUMO KING¡×»²Àï¤Î¶»ÃæÌÀ¤«¤¹

¡ÚÆ°²è¡ÛÀÆÆ£¥¸¥å¥óÁª¼ê¤¬·ãÆ®¡ª¡ÖSUMO¡¡KING¡×
¸µÎÏ»Î¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¢³ÊÆ®²È¡¢STARTO¥¢¥¤¥É¥ë¤Þ¤Ç¤¬½¸·ë¡ª
ÅÚÉ¶¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡Èµæ¶Ë¤ÎÂÎÅö¤¿¤ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ð¥È¥ë¡É¤òÅ¸³«¤·¡¢¡ÈÅÚÉ¶¤«¤éÍî¤Á¤¿¤éÂ¨¼º³Ê¡É¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë¾¡¤Á»Ä¤Ã¤¿¼Ô¤Ë¡ÖSUMO¡¡KING¡×¤Î¾Î¹æ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡ª
ÎÏ¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡¦ÃÎÎÏ¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¶î»È¤·¤ÆÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤Ê¤Î¤«¡©
¢¥Áá¡¹¤Ë¡ÖDOOM¡Ê¢¨¡ÉÇËÌÇ¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÀÆÆ£¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤Î·è¤á¥Ý¡¼¥º¡Ë¡×¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¸¥å¥óÁª¼ê
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¦ÀÆÆ£¥¸¥å¥óÁª¼ê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÁ°¸åÊÔ¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Î¸«¤É¤³¤í¤«¤é¥¸¥å¥óÁª¼ê¤ÎÈ¾À¸¤Þ¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¯¡ª
¡½¡½¡ÖSUMO¡¡KING¡×¤Ï¡¢·ã¤·¤¤Æù¤ÈÆù¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡ª ¤¹¤µ¤Þ¤¸¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡È³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡É¡¢¤½¤Î°ì¸À¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï¸µ¡¦ÎÏ»Î¤Ç¡¢2017Ç¯5·î¤Ë°úÂà¤·¤Æ¤«¤éÌó8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤Þ¤ï¤·¤òÄù¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¡¢¸µÎÏ»Î¤ÎÄ«ÊÛ·Ä¤µ¤ó¡¢¾ï¹¬Î¶¤µ¤ó¡¢°°ÂçÀ±¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¶¥µ»¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¤ª»°Êý¤ÈÌÌ¼±¤Ï¡©
¡Ö¸µ½½Î¾¤ÎÄ«ÊÛ·Ä¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Ëë²¼¤Î»þ¤ËÂÐÀï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»þ¤ÏÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ï¹¬Î¶¤µ¤ó¤â°°ÂçÀ±¤µ¤ó¤â¤â¤Á¤í¤óÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª ¤¢¤¢¡Á¡¢¤â¤Ã¤È¡ØSUMO¡¡KING¡Ù¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª(¾Ð)¡×
¡½¡½ÃÄÂÎÀï¡ÖÊÉ²¡¤·¡×¥Á¡¼¥àÊ¬¤±¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤Ç¤·¤¿¡£ÇòÄ»Âç¼î¤µ¤ó¡Ê¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¡Ë¤Ë°ìÈÖ¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡©
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª ÃÄÂÎÀï¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºîÀï²ñµÄ¤Î»þ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤â¸µÎÏ»Î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢‟¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÅ´¤ÎÊÉ¤ò²¡¤½¤¦¡ª¡É¤ÈÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤ÎÑÛ¡¹¤·¤¤¤Þ¤ï¤·»Ñ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¥¹¥Æ¥¤Ç¤·¤¿¤è¡£¡ÖÂÄ¹¤Ã¡ª¡×¤È¡¢»×¤ï¤º¶«¤Ó¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¤Þ¤ï¤·¤Î²¼¤Ë¥¹¥Ñ¥Ã¥Ä¡Ê¥¿¥¤¥Ä¡Ë¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤Ë¤â°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ï¤·¤Î¤ß¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¤Þ¤ï¤·¤òÄù¤á¤ë¤È¡¢¿´¤â°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¥¥ê¥Ã¤È°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Ìó8Ç¯¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â²û¤«¤·¤¯¤Æ¡£¤Þ¤ï¤·¤òÄù¤á¤ë¤È¡¢¸Ô´ØÀá¼þ¤ê¤ä¤ª¤Ê¤«¼þ¤ê¤ËÀ×¤¬»Ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤â¤Þ¤À¡¢¤½¤ÎÀ×¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤«¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢¤Þ¤ï¤·¤òÄù¤á¤¿»Ñ¤ÇÀï¤¦¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤(¾Ð)¡×
¡½¡½ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¸µÎÏ»Î¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¢³ÊÆ®²È¡¢ÇÐÍ¥¡¢·Ý¿Í¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÎÏ¼«Ëý¤¿¤Á¤¬·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬°ìµ¤¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤Æ¾¡Éé¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¿·¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÊÑ¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤¬µ¯¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
ÆÈ¼«¤ÎÀï¤¤Êý¤ä¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ½é¤Ï¡È¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¡¢²¿¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤«¡ÉÁ´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¼êÃµ¤ê¾õÂÖ¡£1²óÀï¤ÇÃ¦Íî¤¹¤ë¤Î¤ÏÀäÂÐ¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¼¼ê¤ËÆ°¤¯¤È¤Ö¤óÅê¤²¤é¤ì¤ë¡ª(¾Ð)
»²²Ã¤·¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Àï¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ï¡ÈÆ®»Ö¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤ÆÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¡¼¤³¤¦¤·¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¤â¤¦¾¯¤·¤ä¤ì¤¿¤Ê¡Ä¤È¡£¼¡¤ÏÄï¤Î¥ì¥¤¤È°ì½ï¤Ë»²Àï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½ÇÔ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹Ô»ö¤Î¥¢¥Ð¥¿¡¼¤¬³å¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤â°ì¶½¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤Á¤ã¤ó¤³ÈÖ¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤»¡ª¡Ù¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í(¾Ð)¡£¤Ç¤â¡¢¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÉé¤±¤ÏÉé¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤·¤«¤¿¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¥¸¥å¥óÁª¼ê¤´¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£µÜ¾ë¡¦³ÑÅÄ»Ô¤Î¤´½Ð¿È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÄï¡¦¥ì¥¤¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿¾¯Ç¯»þÂå¡¢¤É¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¡¢¥ì¥¤¤È¥¤¥¿¥º¥é¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤È¤â¹â¤¤½ê¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÌÚÅÐ¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤´¶á½ê¤Î²È¤Î²°º¬¤Ë¾å¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Ï¤è¤¯ÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²°º¬¤Ë¤Ï¡¢¾®³Ø3Ç¯À¸¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¾å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â(¾Ð)¡×
¡½¡½¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª Ãæ³Ø¤Þ¤Ç³ÑÅÄ»Ô¤Ç²á¤´¤·¡¢¹â¹»¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÃæ³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¸å¡¢Éã¿Æ¤¬½»¤à¥¢¥á¥ê¥«¤ËÎ±³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ã±½ã¤Ë±Ñ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¹â¹»¤è¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹â¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥¤¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤È¡È¹â¹»¤Ï2¿Í¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤³¤¦¡ª¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ¾ÃÌ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³ØÀ¸»þÂå¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥â¥Æ¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡Ö(¾Ð)¡£¤¦¡¼¤ó¡Ä¡Ä¥¤¥¨¥¹or¥Î¡¼¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¡È¥¤¥¨¥¹¡É¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡×
¡½¡½ÏÃ¤òÌá¤·¤Þ¤¹¡ª ÆüËÜ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹â¹»¤Ø¡Ä15ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂçËÁ¸±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ö±Ñ¸ì¤¬Á´¤¯ÏÃ¤»¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Î1Ç¯´Ö¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¸µ¥¢¥á¥Õ¥È¤ä¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÎÁª¼ê¤Ç¡¢Âç¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¹¥¤¤À¤Ã¤¿Éã¤Ë¡È¤³¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢µÞ¤ËÎý½¬¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡£µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¡¢2¿Í¤Ç¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£
¼«Ê¬¤Ï¡¢¹â¹»¤ÇÉô³èÆ°¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×
¡½¡½¤È¤³¤í¤¬¤É¤Ã¤³¤¤¡¢Åª¤ÊÅ¸³«¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ä¥¢¥á¥Õ¥È¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤Ê¤¤¤ÈÁ´¤¯ÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ãç´Ö¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Á³¤È±Ñ¸ì¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¥ì¥¤¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤ËÊÙ¶¯¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢Éô³è¤ÎÍ§Ã£¤È¸òÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤È±Ñ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡Âè¤Ë¡¢Éô³è¤òÄÌ¤·¤Æ³ÊÆ®µ»¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¡£17ºÐ¤Î»þ¡¢¡È¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡É¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÁêËÐ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈK-1¤Ç¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹â¹»À¸¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¿Ê¤à¤Ù¤Æ»¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¤é¤½¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Éã¤Ë‟¤â¤¦¾¯¤·³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã»´üÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢º£ÅÙ¤ÏÉã¤¬¡È¼Ò²ñ·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¡É¤È(¾Ð)¡£Âç¤¤¤¾è¤êÊª¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç·¿ÌÈµö¤ò¼è¤ê¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤ò1Ç¯¤Û¤É¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¤ª¶â¤òÃù¤á¤Æ¡¢22ºÐ¤Î»þ¤ËÆüËÜ¤ËÌá¤ê¡¢ºë¶Ì¸©¤Ë¤¢¤ë¥¸¥à¤Ç¡¢ÎÀÀ¸¤È¤·¤Æ¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÎý½¬¤ËÎå¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤«¤é¡¢¤Ê¤¼ÎÏ»Î¤Ë¡©
¡Ö¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸ºÎÌ¤¬¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡È¿©¤Ù¤º¤ËÎý½¬¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¡¢Àè¤ËÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ì¥¤¤Ë¡Ø°ì½ï¤ËÁêËÐ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡Ù¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÁêËÐ¤È¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÏÁ´¤¯ÊÌÊª¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³ÊÆ®µ»¤À¤·¡¢²¶¤âÁêËÐ¤Ï¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¤¸¤ã¤¢°ì¤«¤éÁêËÐ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡£¥ì¥¤¤È°ì½ï¤Ë¡¢½Ð±©³¤Éô²°¤ËÆþÌç¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½Åö»þ¡¢Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿ÎÏ»Î¤Ï¡©
¡ÖÄ«ÀÄÎ¶¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¶¯¤¯¤Æ¹Ó¡¹¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¡¢¡ÈÄ«ÀÄÎ¶¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²£¹Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤í¤¦¡É¤È¡¢ËèÆü·Î¸Å¤ËÎå¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤¦¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤¤¤«¤º¡¢ËëÆâ¤ä½½Î¾¤Î´Ø¼è¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢7Ç¯ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç‟¤³¤ì°Ê¾åÂ³¤±¤Æ¤âÈÖÉÕ¤±¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¸·¤·¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¤³¤Î¤Þ¤ÞÁêËÐÉô²°¤ËµïÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¡É¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Õ¾¢¤ä¿ÆÊý¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë°úÂà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤¬5·î¾ì½ê¡¢¥ì¥¤¤Ï¤½¤Î4¥«·î¸å¤Î9·î¾ì½ê¤Ç°úÂà¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆüËÜ¤Ç½¢¿¦¤¹¤ëµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1ÅÙ¥¢¥á¥ê¥«¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤Î»Å»ö¤ò¤·»Ï¤á¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¥ì¥¤¤Ë¡Øº£ÅÙ¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¡Ù¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡×
¡½¡½±¿Ì¿Åª¤Ê¤ªÍ¶¤¤¤¬¡ª
¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¥×¥í¥ì¥¹¤¬¸·¤·¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£30ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë1¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤ä¤ë¤Ã¤Æ‟ÌµËÅ¤¹¤®¤ë¤À¤í¡©(¾Ð)¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ºÇ½é¤ÏÉáÄÌ¤ËÃÇ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ä¡¢Â¿Ê¬¡¢20¡Á30²ó¤ÏÃÇ¤êÂ³¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥ì¥¤¤µ¤ó¡¢º¬µ¤¶¯¤¤¡ª
¡Ö¤·¤Ä¤³¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¥×¥í¥ì¥¹¤ä¤í¤¦¤¼¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç(¾Ð)¡£²¶¤Ï¡Ø·ù¤À¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¡£¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤é°ì¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤ÈÃÇ¤êÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È¾Ç¯¤°¤é¤¤¡¢¤º¤Ã¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤·¤Ä¤³¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ë²¶¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¡ØÊ¬¤«¤Ã¤¿¡¢¤ä¤ë¤è¡Ù¤ÈÊÖ»ö¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ä¤ë¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤¿»þ¤Î¥ì¥¤¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©
¡Ö¡È¤ä¤Ã¤¿¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¤¿¤À¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÀ¤³¦¤¬¸·¤·¤¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Îð¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡È·è¤á¤¿¤«¤é¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤ËÀ®¸ù¤µ¤»¤è¤¦¡¢º£ÅÙ¤Ï¤ä¤ê¿ë¤²¤è¤¦¡É¤È¡£¡È¤¤¤¯¤é¸·¤·¤¯¤Æ¤â¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¼¤á¤¿¤¤¤È¤«¡¢¼¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀäÂÐ¤Ê¤·¤Ë¤·¤è¤¦¡É¤È¡¢¿´¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
ÀÆÆ£¥¸¥å¥óÁª¼ê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸åÊÔ¤Ï¡¢10·î13Æü¡ÊÆü¡ËÀµ¸á¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ÚÀÆÆ£¥¸¥å¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
1986Ç¯12·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£µÜ¾ë¸©³ÑÅÄ»Ô½Ð¿È¡£Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹½êÂ°¡£
½Ð±©³¤Éô²°¤ËÆþÌç¤·¡¢Ìó8Ç¯´ÖÎÏ»Î¤È¤·¤Æ³èÆ°¡ÊºÇ¹â°Ì¤ÏËë²¼¡Ë¡£
30ºÐ¤Ç°úÂà¸å¡¢Äï¤ÎÀÆÆ£¥ì¥¤Áª¼ê¤È¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÆ»¤ØÅ¾¸þ¡£2020Ç¯12·î¡¢Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÆþÌç¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢2021Ç¯6·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¥ì¥¤Áª¼ê¤È¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¡ÖÀÆÆ£¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢¼ç¤Ë¡ÖÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¡×ÀïÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·è¤á¥¼¥ê¥Õ¤Ï¡ÖDOOM¡ª¡Ê¥É¥¥¡¼¥à¡ª¡Ë¡×¡£
ÀÆÆ£¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤È¤·¤Æ¤Ï¼Ì¿¿½¸¤äCD¤òÈ¯Çä¤¹¤ëÂ¾¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥ê¥ó¥°³°¤Ç¤Î³èÆ°¤âÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¿¿åÌî½ÕÆà¡Ë
