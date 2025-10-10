ＰＧＡツアーは８月２５日、米男子ツアー「ベイカレント・クラシック・レクサス」（１０月９〜１２日、横浜ＣＣ）のプレミアムスポンサーに、青果商社の富永商事が就任したと発表した。パプリカ国内生産Ｎｏ．１の同社が、なぜゴルフに踏み出したのか。富永浩司社長が狙いを明かした。

◇ ◇ ◇

―国際展開の“看板”にＰＧＡ。

同社は８月に締結されたシンガポールでの投資・協業を起点にＡＳＥＡＮ展開を加速している。富永社長は「世界に向けた発信力と信頼性を考え、ＰＧＡに出会った。挑戦を続ける姿勢に共感した」と語る。富永商事にとってスポンサリングは初の取り組みだ。

―パプリカ国内生産Ｎｏ．１のきっかけは事業転換の追い風。

主力のひとつのパプリカは、近年輸入コストの上昇で環境が変化した。２０２１年に国内生産を本格的に拡大すると、わずか４年で国内シェアＮｏ．１に到達した。「専門商社と農場の資本提携で、事業承継の課題にも向き合える」と、今後の生産体制の強化を見据えている。

―ゴルフへの思い。

社長自身は大学時代の米国・カリフォルニア留学時にゴルフを始めた。現地の大学には併設コースがあり、学生ならカートなしで９ドルで回れたという。「最初のクラブは父に買ってもらった入門用バッグ一式で、友人たちとよく練習した」と、身近なスポーツとして親しんだ原体験を明かした。ＺＯＺＯ選手権（１９年〜２４年、ベイカレントクラッシクの前身大会）も現地で観戦。「我々は野菜のプロ。頂点を目指す気持ちは同じ」と競技の精神と企業姿勢を重ねる。

―期待は“日本勢Ｖ”。

大会の見どころを問われると「松山英樹選手に勝ってほしい。ホームで戦う意義は大きい。日本勢の優勝を期待している」と言葉に力を込めた。グリーン上の熱戦とともに、国際舞台で存在感を高めたい企業の挑戦も始まる。

◇富永商事株式会社 １９５０年兵庫県三原郡三原町志知にて創業。パプリカ、玉ネギ、かぼちゃといった青果の輸入、生産、流通事業を取り扱う商社。兵庫・神戸の本社を中心に国内外におよそ２０以上の拠点。従業員数は１４２人。