貯金100万円を使い込んだ夫→「これが最後」懇願した“十数万円”の用途｜夫がFXで家計を崩壊させた話【ママリ】

これは、夫の無責任な行動によって、家族の未来をかけた貯蓄を失った一人の妻、朋美の苦悩の記録です。子どもの将来や家のローン返済のために始めたはずの投資が、いつしか制御不能なギャンブルへと変貌していく。夫の裏切りと依存に直面し、絶望の中で、朋美が自らの手で家族の生活と、尊厳を取り戻すまでの道のりを描きます。『夫がFXで家計を崩壊させた話』をごらんください。

貯金を食いつぶされた朋美は、健太に即刻FXをやめるよう強く伝えました。健太は一旦は従いましたが、損失を取り戻せるかもしれないというわずかな希望にしがみつき、一部の資金を残すことを強く主張します。





即刻解約を命じた妻。頑なに譲らない夫の「最後の懇願」

朋美は、これ以上の争いを避けたいという気持ちから、最後に小さな譲歩をしてしまいます。しかし、このわずかな残りの資金こそが、後にすべてを崩壊させる火種となることを、この時の朋美は知りませんでした。

朋美は、即刻FXをやめ、口座を解約するように健太に強く伝えました。健太も自分が犯した過ちの大きさを理解し、すぐに従うと言いました。

朋美は、消えた100万円のうち、残っていた資金をほぼ全額、家計に戻させました。しかし、健太は、わずかな資金についてだけは、どうしても譲りませんでした。



「お願いだ、この残った十数万円だけは、もう少し持たせてくれないか。相場が少し上がってきている。少しだけでも利益を出して、失くした分を返すから。これで最後にしたいんだ」



健太は涙ながらに訴え、絶対に無理な取引はしないと何度も約束しました。朋美は、このまま彼と押し問答を続けることに疲れ果てていました。この十数万円を巡って揉めるよりも、これで本当に最後にしてくれるなら、と諦めにも似た気持ちが湧きました。

「これで最後に…」涙ながらの訴えに、妻が突きつけられた疲労

「わかった。これが本当に最後だよ。もし、また少しでも下がることがあったら、すぐに売ってすべて家計に戻すこと。絶対に二度と貯金には手を出さないで。もし約束を破ったら、もうあなたを信用できないから」



朋美は厳しい言葉で釘を刺し、その十数万円だけを彼に残すことにしました。健太は心から感謝し「今度こそ必ず約束を守る」と誓いました。



朋美は、この件が片付いたことにとりあえずは安堵し、貯金通帳をすべて回収し、これからは自分が家計を管理することを健太に言い渡します。これで家計の平穏が戻ればいいのですが―――。

あとがき：「今度こそ」を信じて。妻の不安と夫の誓いは守られる？

この第3話では、朋美さんが理性的な判断と感情的な疲労の狭間で、妥協点を見出そうとします。彼女は家計の管理権を握るという大きな一歩を踏み出しましたが、健太に「数十万円」という小さな火種を残してしまいました。



この「少しだけでも取り戻せるかも」という健太の考えこそが、ギャンブル依存の本質的な危険性を示しています。朋美さんは最後の譲歩をしたつもりでしたが、健太の心中には、まだ失ったお金を取り戻したいという「リベンジ願望」が残ってしまったのです。



記事作成: kanako_mamari

（配信元: ママリ）