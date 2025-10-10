つまり優勝はオレだ！

秋田・男鹿半島への特攻ドライブのレポート中だが、今回は、先日開催された『スーパーカー・コレクション2025 in甲府城』に、大貴族号（筆者の先代マセラティ・クアトロポルテ）が参戦した模様をお送りする。

【画像】大貴族号、スーパーカー・コレクション2025 in甲府城に参戦す！ 全42枚

スーパーカー・コレクションに、何ゆえ我が4ドア・マセラティが展示されるのか。たぶん、1台ボロいクルマを並べることで、参加者の皆さんの優越感を満たすためだろう（推測です）。



スーパーカー・コレクション2025 in甲府城に、大貴族号こと筆者の先代マセラティ・クアトロポルテが参戦。 佐藤亮太

しかし、今やクルマ趣味は、安ければ安いほど、ボロければボロいほどエラい。つまり優勝はオレだ！ 勝負はついている。なんて気楽なんだろう。私は気楽に甲府へ向かった。

現地には、大貴族号の父、マイクロ・デポ代表のタコちゃん（岡本和久氏）夫妻が、心配のあまり来場。その他、フェラーリ関係の知り合いも、だいぶ見学に来てくれた。みんな、ボロいクルマが珍しいのだろう。

といっても大貴族号は、パッと見、決してボロくない。よく見りゃ右ドアモールは白サビだらけだが、それを除けば外装はピカピカ（内装はベタベタ）だ。今のところ故障もほぼ皆無。夏に入ってから、暑さのせい（？）でハザードが出なくなったが、ウィンカーが出ないのに比べれば屁でもない。

20年前に乗っていたマセラティ430（愛称：まるでだめ男）は、走行中にウィンカーが出なくなったことがあり、仕方なく窓から手信号で右左折を合図した。あの時、後続車はわかってくれたのだろうか。ウィンカーが出ないと困るけど、ハザードが出なくても特に困らないことは実証済みである。

芝生のど真ん中のベストポジションに鎮座！

こうして大貴族号は、甲府城の芝生のど真ん中のベストポジションに鎮座した。まさに主役。しかし、パッと見は特にボロくないせいか、ほとんど人は集まらない。私も大貴族号を放置し、タコちゃんと他の参加車両を見学した。

オレ「タコちゃんはどれが一番好き？」



大貴族号など足元にも及ばないエレガンスを発散していたビトルボE。 清水草一

タコちゃん「私はもちろん、このビトルボEですヨ」

タコちゃんのお客さんのビトルボEはピッカピカ。大貴族号など足元にも及ばないエレガンスを発散させていた。

私は常々、先代クアトロポルテのデザインはウルトラ素晴らしい！ ケン奥山の最高傑作！ と確信してきたが、こうして比べて見ると、デザインの時間的耐久性は、シンプルかつ端正なビトルボ系のほうが上だったのかもしれない。ショック！

オーナーMさんの好意で、エンジンをかけさせていただいたが、キャブ仕様のせいか、『まるでだめ男』よりプリミティブな荒々しさがあり、現代的な精度ビンビンな大貴族号のエンジンに比べても、マニアック度ははるかに上だった。

往年のマセラティV6ツインターボなんて、フェラーリV8の足元にも及ばないと確信していたが、カーマニア的見地からすると、明らかに負けていた。ダブルショック！

いや、いいんだ。愛は比べるものじゃない、感じるものだ。俺は大貴族号がかわいい。ベタベタした内装も、ガツンと突き上げるサスもかわいい。ビトルボ系なんてみんなに愛されるキャラけど、先代クアトロポルテは超絶不人気。俺が愛さなかったら誰が愛する！ うおおおおお！

たたずまいは高貴そのもの！

気を取り直して他のクルマを見て回ったが、私のナンバー1は、ブルーのディーノ208GT4だった。そのたたずまいは高貴そのもの。大貴族号のぬぺーっとうすらデカい図体に比べると、キュッと引き締まった真の貴婦人であった。トリプルショック！

タコちゃん「私もコレ、最高だと思いますよ」



ディーノ208GT4のたたずまいは高貴そのもの。左からタコちゃん、オーナー氏、筆者。 清水草一

オレ「ですよね……」

タコちゃん「結局、ガンディーニの勝利ってことですねウヒャヒャヒャヒャ！」

そうなのか。ピニンファリーナ様よりガンディーニ様だったのか。いや、そんな神々の争い、下々が優劣つける話じゃないですが、クアトロポルテに関しても、ガンディーニデザインの4代目のほうが圧倒的に人気であることは事実。クアトロショック！

私は甲府でクアトロショックを受け、ますます大貴族号への愛が深まった。いずれ内装のベタベタも、シコシコとリムーバーで除去するぜ！

（つづく／隔週金曜日掲載、次回は10月24日金曜日公開予定）