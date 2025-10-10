マクドナルド、ハッピーセットに「パンどろぼう」初登場 クルー姿のフィギュアなど全6種
日本マクドナルドは17日より、ハッピーセットのおもちゃ2種「トムとジェリー」「パンどろぼう」を販売する。「パンどろぼう」はハッピーセット初登場となる。
【画像】初登場の「パンどろぼう」アイテム（全6種）
ハッピーセット「パンどろぼう」は、絵本に登場する有名なシーンを表現したおもちゃや、マクドナルドオリジナルデザインのおもちゃ全6種類をラインアップした。
マクドナルドクルーのキャップをかぶった「手がうごく！ パンどろぼうマクドナルドフィギュア」や、「パンどろぼう コロコロほっかほっカー」のフィギュアは、キャラクターになりきって物語を想像するごっこ遊びが楽しめる。
また、「パンどろぼう ハッピーセットゆらゆらフィギュア」は、前後に動かすと頭の上のボックスが左右に動く。動く仕掛けを考えることで、図形や空間などの認識を高めることができる。「パンどろぼう まちぶせフィギュア&食パンスタンプ」は、食パンにキャラクターの絵を型押しでスタンプする遊びで料理が楽しくなる。「パンどろぼう ふくろとめクリップ」は、パンが入ったビニール袋の口をクリップで閉じるなど、パンなどの食材を保存する知恵や生活習慣を遊びながら学べる。
ハッピーセット「トムとジェリー」は、カートを手で転がして動かす遊びや、テーブルゲームが楽しめる全6種類をラインアップした。
「ジェリーとバランスゲーム」では、異なる形のチーズのカードをバランスよく積み上げる遊びを通して、図形や空間などの認識と手を器用に動かす力を育む。また、テーブルゲームの「ジェリーとえあわせゲーム」で、カードの位置を覚えたり、「ジェリーとさんもくならべ」で、どのマスにコマを置けば勝てるのかを考えたりしながら、論理的に思考する遊びも楽しめる。トムとジェリーが追いかけっこをするアニメの世界を想像しながら、おもちゃを動かして遊ぶことができる。
このほか、2025年「ほんのハッピーセット」第7弾として、17日より絵本『MINIATURE TRIP IN JAPAN 田中達也のニッポン全国見立て旅』、ミニ図鑑『未確認生物 UMA 図鑑』が新登場する。
絵本は、インスタグラム400万人以上のフォロワーを持つ人気ミニチュア写真家の田中達也氏が制作した、トランプやボタンなど身近なものを全く別の物に見立てるミニチュアアート。日本の四季を感じながら楽しめる。ミニ図鑑は、未確認生物（UMA）が生息する地域ごとにUMAの大きさ、特徴などの基本データや目撃情報を紹介。図鑑に記載された二次元コードをスマートフォンで読み込むと、森でUMAを探すデジタルゲームで遊ぶことができる。
なお発表で同社は「転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください。また、食べきれない量のご注文もご遠慮いただけますようお願いします」と呼びかけている。
ハッピーセットの「第1弾」「第2弾」スケジュールは以下となる。
■ハッピーセット「パンどろぼう」
●第1弾／10月17日(金)〜10月23日(木)
・パンどろぼう コロコロほっかほっカー
絵本に登場するほっかほっカーのカートのおもちゃ。下にローラーが付いており、手転がしで遊べる。
・手がうごく！ パンどろぼうマクドナルドフィギュア
マクドナルドクルーになったパンどろぼうのフィギュア。両手を動かして、色々なポーズを楽しめる。
・パンどろぼう ふくろとめクリップ
パンどろぼうでおなじみの「まずい」の顔の袋とめクリップ。一度開けた食材の袋などを留めることができる。
●第2弾／10月24日(金)〜10月30日(木)
・
パンどろぼう まちぶせフィギュア&食パンスタンプ
絵本に登場するシーンを再現したおもちゃ。箱の裏側をパンの上に置いて押し込むと、パンどろぼうの形に浮かび上がる。
・パンどろぼう ミニこものいれ＆シールとメモセット
シールとメモシートが入った小物入れ。付属のシールを好きなところに貼って楽しめる。ケースの底はパンどろぼうのエンボス加工になっており、メモシートを置いて、えんぴつで擦るとパンどろぼうの顔を描くことができる。
・パンどろぼう ハッピーセットゆらゆらフィギュア
パンどろぼうの頭に、ハッピーセットボックスがのったフィギュア。パンどろぼうを前後に動かすとハッピーセットボックスが連動して、左右に揺れる。
●第3弾／10月31日(金)〜
第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つ。品切れの場合、過去販売したおもちゃ等を渡す場合があり。おもちゃは選べない。
■ハッピーセット「トムとジェリー」
●第1弾／10月17日(金)〜10月23日(木)
・スポーツカーでゴー！タフィー
下にローラーが付いており、手転がしで遊べる。タフィーの首の向きを変えて、手で押すと首が傾いている方向へ進む。
・ジェリーとえあわせゲーム（ジェリーとしんけいすいじゃく）
12枚のチーズのカードの中から、同じ絵のペアを集めて遊ぶ。手札の枚数が最も多い人が勝ち。ジェリーの顔のケース付き。
・しわくちゃになっちゃった！トム
アニメの有名なワンシーンをモチーフにしたトムのおもちゃ。下にローラーが付いており、手転がしで遊べる。
●第2弾／10月24日(金)〜10月30日(木)
・ジェリーとバランスゲーム
三角と四角の形をしたチーズのカードを交互に並べて、バランスゲーム遊ぶことができる。
・ジェリーとさんもくならべ
イチゴかチーズのコマを選び、先攻、後攻と交互に空いたマスに埋めていく。先に縦、横、斜めのいずれか1列に自分のコマ3個のマークを並べた人が勝ち。
・うきわでスーイスイ！トム
下にローラーが付いており、手転がしで遊べる。
●第3弾／10月31日(金)〜
第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つ。品切れの場合、過去販売したおもちゃ等を渡す場合があり。おもちゃは選べない。
