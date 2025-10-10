親の介護は、ある日突然、そして容赦なく始まる。それは、一つの問題が解決したかと思えば、また次の問題が降りかかる、終わりの見えない闘いの始まりかもしれない――。近畿地方在住の高蔵小鳥さん（仮名・42歳）は、両親の離婚や自身の転職を経て、実家に戻り、憧れだったアパレル系の会社で人事として働いている。家事は母に任せきりで、悠々自適な暮らしのはずだったが……。旦木瑞穂氏の著書『しなくていい介護 「引き算」と「手抜き」で乗り切る』（朝日新聞出版）より、高蔵さんのリアルな体験談から、私たちが目を背けてはならない現実を浮き彫りにする。

「あれ？」と思う日が増えていく…母娘2人暮らしで気づいた母の“異変”

高蔵さんは、近畿地方の実家に帰ってきてからというもの、家のことはほとんど母親に任せきりだった。転職する前は家に8万円入れていたが、転職後は給料が減ってしまったため、3万円入れる他は、食事の支度はもちろん、掃除も洗濯もやらない。休みの日は疲れて寝ているか、友だちと遊びに出掛けていた。

それでも母親とは仲が悪いということもなく、年に1回は母娘で国内外に旅行にいった。

そして高蔵さんが41歳の時、ずっと働いてみたいと思っていたアパレル系の会社に人事として採用が決まる。住み慣れた実家から、やりたかった仕事に挑戦できる。高蔵さんは恵まれた環境で、充実した日々を送るようになった。

2019年夏。高蔵さん42歳、母親78歳になっていた。母親は、かりんとうやせんべいなど、同じお菓子ばかりいくつも買ってきたり、近所から習いにくる人がいたほど料理が上手だったにもかかわらず、食べられないほど味付けが濃くなるなど、「あれ？」と思う日が増えていく。また、今まできれいに掃除や整理整頓がされていた家の中も、いつの間にか乱雑になってきていた。

「今思うと……という感じで、当時私は料理もしませんでしたし、食材なんかも自分で管理していませんでしたから、ストックなどもちょっと同じものが増えてきたなと思っても、『間違えて買ってきたのかな』くらいにしか感じていませんでした」

「引き落としができません」…知らぬまに“不正勧誘”の被害者となっていた母

そして同じ年の秋ごろ。母親がメインに使っていた銀行から「引き落としができませんでした」というハガキが届いたため、不安に思った高蔵さんが確認しに行くと、高額な保険料が引き落とされていたせいであることが発覚。

「母に確認しても『覚えてない』と言うだけで埒があきません。私が調べたところ、1年ほど前に契約してしまっていたかんぽ生命が問題でした。母は、一時期ニュースで取り上げられていた不正勧誘事件の被害者だったのです。もうひとつは、3ヶ月ほど前に訪問営業で契約してしまったもので、ひと月6万円も引き落とされていました。後期高齢者になっていた母にはもう、死亡保険や入院保険は必要ないと判断し、これを機会にいらない保険は全て解約しました」

「認知症」と気がついたきっかけ

保険問題で奔走していた高蔵さんは、近所に住む母親の友人から声をかけられる。

「最近お母さんの様子が変だと思っていたの。話していても、同じことを何度も言ったり、約束したことを全然覚えてなかったりするのよ。うちの夫も認知症の初期で同じような症状だったから気になって……」

高蔵さんはすぐに近所の病院に母親を連れていくと、検査の結果、「アルツハイマー型認知症」と診断された。

「まさか自分の親が……と思いました。でもこの時点では認知症というものがあまりどういうものかわかっておらず、徐々にその大変さがわかってきた感じです」

要介護認定を受けると、要介護2と認定された。

「胃がん」と「認知症」…入院中に重なった“二重の試練”

ショックを受けながらも高蔵さんは、母親を連れてデイサービスの施設を見学した。1軒目の施設は認知症の利用者が多く、静かな雰囲気だったため、居心地の悪さを感じた母親は、しばらくして「帰りたい」と言った。だが、2軒目の施設は賑やかな雰囲気で、母親は「帰りたい」と言わなかったため、2軒目の施設に決定。最初は週に2回から利用を始めた。

ところが、それから半年も経たない2020年1月。かかりつけ病院で母親が定期検診を受けたところ、「大丈夫だと思うけど、ちょっと気になるから大きな病院で検査を受けてみてほしい」と言われて総合病院で検査を受けた。すると、ステージ2の胃がんだと診断される。

「母には全く前触れの症状はなく、それなのに胃を半分くらい取るほど大きな手術を受けることになり驚きましたが、手遅れにならなくて良かったとも思いました。総合病院の医師には、『後少し見つかるのが遅かったら、命が危なかったかもしれない』と言われました」

すぐに母親は手術を受けることになり、手術後は約2ヶ月の入院。その間に母親は認知症の症状が進んだ。

「入院前はまだそれほど物忘れがひどくなかったのに、手術後の回復が悪く、せん妄が出たのと、自分が手術をして病院にいるということが理解できず、混乱したようです。『外にずっと出されていた』とか『変な男の人が入ってきた』とか『食事を食べさせてもらえない』とか言い、自分がどこか変な施設に入れられて帰してもらえないとずっと言ってました。どれだけ説明してもすぐに忘れるので、何度も同じ説明をしないといけなくて大変でした」

手術直後は全く動けないため問題はなかったが、少し動けるようになってくると、トイレに行かなくても良いように導尿のチューブを入れているにもかかわらず、自分でトイレに行こうとしたり、勝手に点滴などを外して家に帰ろうとするようになった。

娘は病院から通勤するハメに

手術から7日ほど経った深夜のこと。仕事から帰宅したばかりの高蔵さんに病院から電話がかかってきた。

「家に帰ろうとするお母様を止められないので、病院に来てもらえませんか？」

当時はコロナが始まったばかり。病室に入る面会は断られていたが、夜勤は人数が限られている上、認知症の患者が重なると手が足りなくなる。そのため、病院は家族に助けを求めるより他なかったようだ。

それからというもの、高蔵さんは母親の病室に帰り、病室から通勤する日々を送る。しかし担架のような簡易ベッドで寝る生活に耐えきれなくなり、5日ほど経った後からは、夜、母親が眠りにつくまで病室にいて、朝、母親が朝食を食べる時間に病室に行き、一緒に朝食を摂ってから出勤した。

「仕事」と「介護」で板挟みに…悩んだ結果、離職を選択

胃を半分ほど切除した母親は、徐々に通常の食事に戻していくが、その過程でなかなか胃がうまく働かず、食べてもすぐに戻してしまい、約2ヶ月の入院の間に10キロほど痩せてしまった。それでも退院の日を迎えると、高蔵さんはあらかじめ契約しておいた訪問看護を週3回利用し、それ以外の日はデイサービスを入れて母親のケアに努めた。

しかし母親が認知症と診断されてからというもの、高蔵さんは長い間、頭を悩ませていた。

「ずっとやってみたかった企業の人事の仕事についた矢先に、母の認知症と胃がんが判明。認知症の母は、自分ががんだと告知されても理解できず、健康な人と同じ行動をしようとするのが厄介でした。私の仕事は出張が多く、まだコロナが始まったばかりだったため、リモートワークに対応していません。介護休業や介護休暇などのことはある程度知っていましたが、まだ就職して数ヶ月でしたし、会社の人事担当者が私しかいなかったので、とても休みたいと言い出せる状況ではありませんでした」

勤務中も出張中も母親のことを思い出すと不安に襲われることがしばしば。通勤途中に満員電車に乗れば、母親に感染症を持ち帰ってしまうのではないかという心配にも苛まれる。

「40代に入っていた私は、今辞めてしまったら、次の職がすぐ見つかる可能性が低いのではないかという不安もありました。しかし同時に、母が私の支援とケアを必要としていることを理解していましたし、一人っ子である私は、それに応えることが優先事項であるという確信も持っていました」

2020年6月。筆者は離職以外の方法を選択して欲しかったが、高蔵さんは離職という決断を最終的に下した。

自分のお金・時間を犠牲に介護しても、認識すらされないやるせない日々

離職した高蔵さんは、まずは母親の認知症を理解することに努めた。

「私は、元気だった頃の母との対話を取り戻すことを願っていましたが、現実は違いました。離職後、介護の日々はますます厳しくなり、私は母の日常的なケアに全力を尽くしましたが、それでも限界を感じることがありました。そして認知症の進行とともに、母はどんどん他人に依存するようになっていきました」

同じことを何度も聞かれることにうんざりすることは頻繁にあった。うんざりした様子を察したのか、母親は「子どもなんだから親の介護をするのは当たりまえ！」と口にすることもあった。

その一方で、まだ自分でトイレも食事も入浴もできている母親だったが、食べる順番や服を脱ぎ着する順番などを近くで教えないとできないにもかかわらず、何もかもすぐに忘れてしまう母親は、「全部1人でできている！」と豪語していた。自分のお金や時間を犠牲にして介護している高蔵さんにとって、してあげていることを認識されないことや感謝もされないことは、やるせないことだった。

「離職と介護の両立は、経済的な負担も伴います。仕事を離れることで収入が減少し、生活費や医療費などの負担割合が増大しました。この状況は私にとって大きなストレスであり、不安と絶望感に苛まれる日々が続きました。しかしこの難しい状況の中で、私は多くのことを学ぶことができました。これまで私が母に任せっきりで、全くしてこなかった家の財政管理について、状況を把握することができたこともその一つです」

離婚後は無職、収入源は国民年金のみ…母の財政事情

父親との離婚後、母親は全く働いておらず、わずかな貯金だけで生活していた。高蔵さんが実家に戻ってきてからは、高蔵さんが入れてくれるお金と貯金で生活しており、60歳からは国民年金が受給されていた。

「母には国民年金しかなく、まだ老後が続くと考えると、私がお金を入れなければ、生活できない貯金額しかありませんでした。それを知った私は、国の制度や地域の支援ネットワークの重要性を学びました。そして、介護者としての役割を果たすことの尊さと責任を痛感。働いていた時は出張も多く、母と向き合う時間をあまり持ってこなかったのも事実です。介護離職は決して容易な決断ではありませんでしたが、その結果、私は母との貴重な時間を共有することができました。認知症が進行する母との時間があまり残されていないことを強く意識するたびに、離職して良かったのだと思います」

離職から3ヶ月後、就職活動を開始

当時を振り返ってこう話す高蔵さんだが、当時は金銭面の心許なさと「このまま家にいては、社会に復帰できなくなるのではないか」という不安から精神的に疲弊し、離職から3ヶ月後に就職活動を開始した。

1．家から近い職場

2．残業があまりない職場

3．ある程度休みの融通がきく職場

4．肉体労働ではない職場

5．給与はひとまず生活する最低限でよい

という5点を考えた結果、初めて派遣という働き方に挑戦することにした。

融通が利く派遣先、母の体調も徐々に回復…

派遣で働き始めた高蔵さんは、「自分に合っている」と感じた。

母親の介護をしていることをダメもとで話したところ、母親のデイサービスのない日は半日リモートワークにさせてもらったり、母親の通院で半休もいらないという時は、2回で半日の有給を使用させてもらうなど、融通のきく職場と出会うことができた。

母親は胃がんの手術後、2年ほどは気管が狭まる症状が出て、食べても喉に詰まり、戻してしまうことが続いたが、バルーン拡張術を4〜5回受け、徐々に食べられるようになっていった。

定期健診で「バセドウ病」が発覚…再び入院することに

ところが、胃がんの手術から2年後のこと。定期検診で医師から「瞼が腫れて下がっているのが気になる」と言われて検査したところ、「バセドウ病」であることがわかる。

さらに母親は、「バセドウ病」の治療を始めた後、顔が浮腫んだり、ちょっと歩くと「しんどい」というようになった。そのことを主治医に相談すると、「心臓が正常に機能していない」ということが判明。脈が異常に少ないため、その日のうちにペースメーカーを入れる手術を受け、入院する。

「またそれからが大変でした。ペースメーカーが固定されるまで、3ヶ月ほどは左腕を肩から上に上げることは避けたい行為なのですが、手術をしたことが理解できない母は、とにかくバンドは外すし、勝手に帰ろうとするのです」

1日目は、軽い麻酔を打って眠ってもらった。2日目は、高蔵さんが夕飯まで一緒にいて、落ち着いていたので大丈夫かと思われたが、看護師の言葉を勘違いし、「出てけと言われた！」と突然怒り出したため、「病院に泊まってお母さんの世話をしてほしい」と病院から頼まれた。

「入院と手術は、本人が全く理解できないので、認知症患者には本当に厳しいんです。そして、看護師さんも人それぞれで、まだ若い看護師さんや男性の看護師さんは対応に慣れておらず、ちょっとした言葉遣いなどで認知症の母のスイッチが入り、妄想が広がってとんでもないドラマが母の脳内で展開されるんですよね。今回は、入院費が払えないので私が母に無断で自宅を売り払い、『そんな状態で、ここ（病院とは理解していない）から出てけと言われたらどうしたらいいんだ！』という展開で怒っていました」

再び、病院から通勤する日々へ

高蔵さんは胃がんの時同様、「夜中に呼ばれて行くよりは泊まったほうが楽だ」と考え、母親の病室から通勤することに。仕事が終わったら、一旦帰宅してシャワーだけ浴び、病室で寝るという生活を3日間続けた。

「病院なんだから、私が泊まらず任せるということもできたと思いますが、認知症で物事に対して不安の大きい母のケアをできるだけ手厚くしてあげたいなと思ったので泊まりました。病院の都合で個室にしてくれたため、個室代はかからなかったのですが、私が泊まった簡易ベッドと布団代で1日300円の支払いがありました。母は、私が仕事に行っている間も、何度も着替えて帰ろうとしたみたいですが、病院のテレビや私が持っていったiPadは多少、母の気を紛らわすことに貢献したようです」

旦木 瑞穂

ノンフィクションライター／グラフィックデザイナー

