元ミス青山＆『逃げ恥』出演の山賀琴子、「美しすぎ」姉と“顔出し”2ショットでパリ旅行を報告「素敵なご家族」
モデルやブランドプロデュースなどを手がける山賀琴子（30）が9日、自身のインスタグラムを更新。姉とパリを満喫する“顔出し”姉妹2ショットを公開した。
【写真】山賀琴子＆姉と「美しすぎ」2ショット
山賀は8日、「母と姉と3人旅行」と、親子3人でパリに訪れていることを報告。今回は「デュカス バカラでランチ。バカラのグラスはやっぱり心が躍る」とつづり、鏡に写る自身と姉を自撮りした2ショットや、シャンデリアと笑顔まぶしい姿など、旅行を楽しむ様子を紹介している。
さらに、洗練された料理の写真や、親子3人でランチを楽しむ様子を披露し、家族とのバカンスを満喫した様子をのぞかせた。
この投稿に「山賀姉妹の綺麗めコーデ素敵すぎます」「美しすぎ」「素敵なご家族」などのコメントが寄せられている。
