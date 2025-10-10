「お金の問題ではない。気持ち悪い」オーナー怒り…無人販売店“馬肉ドロボー”の瞬間　一度商品戻し退店も再び現れ犯行…被害届提出　岡山市

岡山市の無人馬肉販売店で9月、男が代金を支払わず、商品を持ち去る様子がカメラに捉えられた。不審な男は一度店を出た後、再び戻って商品をケースに返却したが、また持ち去った。店のオーナーは憤りをあらわにしており、被害届を提出。警察は捜査を進めている。

無人販売店で金払わず…万引きの瞬間

岡山市・南区にある無人馬肉販売店で9月25日午前0時過ぎ、日付が変わった直後の店内で撮影されたのは、数々の商品をレジを通さず持ち去っていく男の姿だった。

店のオーナーは、「めちゃくちゃ腹が立った。許せないっという気持ち」と怒りをあらわにしている。

男が最初に現れたのは9月24日午後11時頃だった。男は壁の張り紙や商品ケース、チラシを取るなど、店内をくまなくチェックする様子がみられた。

ところが商品には手をつけず、いったん外へ出ていた。しかし、再び中に戻ると今度はカゴを手に取り商品を入れ始めた。

そこに別の客が来店すると、男は急ぐようにレジへ向かう。ところが、何かに手間取っている様子だ。

この店のレジは商品をスキャンしたあと、レシートをもとにお金を入れた封筒を投函する形式だった。説明の貼り紙があるにもかかわらず、男は財布を取り出すものの、お金を支払わず商品を持って外に出ていった。

なぜ…商品戻して再び持ち去った犯人

しかし約30分後、男が店内に戻ると商品をケースに戻し退店した。するとさらに30分後、男が再び現れた。

先ほどと同じとみられる商品を次々とカゴに入れ、レジの操作を行ったが、結局料金を支払うことなく退店した。それ以降、男が戻ることはなかった。

盗まれたのは馬ホルモンや馬ウインナーなど4点で、被害総額は約2800円だった。

被害にあった店のオーナーは、「お金の問題ではない。こういうことをする人間がいるということ自体が気持ち悪い」と語っている。

いまだ男からの連絡はなく、店のオーナーは被害届を提出した。警察は捜査を進めている。

