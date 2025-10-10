俳優の戸塚純貴（33）が9日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。好きな女性のタイプを語った。

戸塚は現在放送中のフジテレビ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜後10・00）に脚本家の三谷幸喜氏たっての希望で出演中。NHK連続テレビ小説「虎に翼」、日テレ「だが、情熱はある」など数々の話題作でコメディ俳優として活躍している。

好きな女性のタイプについて、「ちょっとブラックな人。けっこう辛らつなことを言う人。ちょっと辛口の方が僕は好きなのかもしれないですね」と話した。意地悪な目線を持っている女性が好きだという。

「例えば“あの芸能人ってなんで売れてるんだろう”みたいな裏で言うようなことを直接言っちゃうみたいな。裏で言いなよみたいな」と、本音を包み隠さずに直接口にする人が好きだと明かした。

さらに、「普段しゃべってて言い間違えとか噛（か）んだりするじゃないですか。それさえも見逃さない人とか。“ちょっと今噛んだよね？”みたいな」と少し変わった女性のタイプを告白。スタジオは大爆笑で、若槻千夏は「私じゃないですか」と口にした。